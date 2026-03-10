Десантники ВСУ уничтожили 10 оккупантов и технику на Александровском направлении

Скриншот: Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

На Александровском направлении подразделения группировки Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины нанесли точный удар по позициям российских войск.

В результате атаки были ликвидированы десять российских оккупантов и уничтожена техника противника. Об этом сообщило Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.



По данным военных, украинские десантники продолжают активные наступательные действия на этом участке фронта, постепенно вытесняя российские силы с украинской территории.



Отмечается, что в одном из временно оккупированных населенных пунктов украинские военные нанесли прицельное огневое поражение. В результате удара были уничтожены десять российских военнослужащих, а также несколько транспортных средств противника: два автомобиля и три квадроцикла.



Эта техника использовалась оккупантами для маневрирования на позициях и подвоза личного состава. Украинские военные подчеркивают, что продолжают системно уничтожать как живую силу противника, так и его мобильные средства передвижения.

Напомним, ВСУ проводят зачистку на стыке Днепропетровщины и Запорожья.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»