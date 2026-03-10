Два дрона «Герань-2» ударили по промзоне Славянска

Фото: Вадим Лях

Славянск вновь оказался под российским обстрелом. Атака произошла ночью. Об этом во вторник, 10 марта, сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



По его данным, по городу были выпущены два беспилотника типа «Герань-2». Удары пришлись по промышленной зоне.



В результате атаки повреждены складские помещения. По предварительной информации, обошлось без пострадавших среди людей.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»