Почти вся территория Днепропетровской области освобождена — генерал-майор

Почти вся территория Днепропетровской области освобождена. Фото: vesti-ukr.com

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майор Александр Комаренко сообщил, что Силам обороны удалось освободить почти всю территорию Днепропетровской области. Это произошло во время наступления на Александровском направлении. Об этом передает РБК-Украины.



«Освобождена почти вся территория Днепропетровской области. Осталось доработать три небольших населенных пункта и еще два – зачистить. Кстати, благодаря этим активным действиям в феврале есть положительная динамика - освобождено больше территории, чем потеряно», — отметил он.



Генерал уточнил, что уже освобождены более 400 квадратных километров территории.



Ранее мы писали, что линия боесоприкосновения в этом секторе смещается, приближаясь к административным границам соседних областей.

Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»