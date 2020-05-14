Кто из украинских политиков сегодня влияет на судьбу Донбасса

На фото: Владимир Зеленский и Андрей Ермак

С приходом Владимира Зеленского к власти на минской площадке по вопросам Донбасса произошли существенные перемены. Появились новые ключевые фигуры, которые во главе с президентом предлагают, а местами даже диктуют совершенно новые подходы к разрешению конфликта. В украинской политике сегодня можно назвать три персоны, не считая самого Владимира Зеленского, которые прямо влияют на позицию государства в «нормандском формате» и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ): руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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При Ермаке в рамках «Минска» прошло разведение сил на двух участках в Донецкой и Луганской областях и несколько обменов заложниками. Также он подписал протокол об учреждении в рамках политической подгруппы ТКГ консультативного совета с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО). Но решение о создании совета до сих пор не принято.

Менее чем месяц спустя вокруг Ермака разгорелся скандал. Нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи , на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти. Сейчас украинские правоохранительные и антикоррупционные структуры ведут это дело.

Политолог, историк Константин Бондаренко считает, что отчасти миротворческие инициативы Ермака стали поводом для появления «пленок» его брата.





«Скандал начал раскручиваться еще в ту пору, когда еще Андрей Богдан был главой Офиса президента и тогда уже появились люди, которые предлагали компромат на Ермака. Но компромат “выстрелил” месяц спустя и имел целью ослабить позицию Ермака в окружении Зеленского», - считает эксперт.

Политолог-международник Андрей Бузаров , в свою очередь, вовсе не видит связь «пленочного» скандала с персоной Ермака в «Минске».

«Если бы кто-то хотел нейтрализовать его из переговорного процесса, то придумали бы другие темы», - высказался политолог.



Еще одна инициатива, которую изначально озвучил президент Зеленский, а затем уже Ермак – привлечение к работе в подгруппах ТКГ людей, представляющих отдельные районы Донецкой и Луганской областей, внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть эти районы после мая 2014 года. На недавней встрече с журналистами в Офисе президента Резников сказал, что список переселенцев формируется.



Если говорить о Ермаке отдельно от его украинских компаньонов, то он воспринимается исключительно в связке со своим визави – заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, так что по мнению Бондаренко, «раскачка» диалога может быть долгой. До Ермака с Козаком переговорным процессом на протяжении пяти лет публично занимались Виктор Медведчук и Владислав Сурков.



«У Ермака серьезные связи в России по линии спецслужб, как можно судить из СМИ. Была информация, что его отец ветеран разведывательных служб. Некие формальные и неформальные завязки в России у него существуют», – отмечает Бондаренко.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, есть надежда на то, что Киев получит позитивный результат переговоров Ермака непосредственно с Козаком. Ермак, по мнению эксперта, реализовывает стратегию мира, которую изначально очертил президент Владимир Зеленский.

«Андрей Ермак – это команда непосредственно президента, одна из наиболее влиятельных фигур, которая пришла с ним вместе к власти, благодаря ему и пытается реализовать начальную стратегию президента Зеленского, то есть, те обещания, которые он давал на выборах: от переговоров хоть с чертом до завершения войны на Донбассе, полный обмен (удерживаемыми лицами, - ред.), реализация Минских соглашений. Ермак ищет прежде всего эффективную модель, которая могла бы привести к завершению конфликта, возвращению Донбасса под украинский флаг, а окружение Зеленского могло бы подать его кандидатуру на нобелевскую премию мира. Этот план не является железобетонным, он динамичен и меняется по ходу ведения переговоров в зависимости от позиций сторон, от давления общества и давления финансово-политических групп. План предусматривает реализацию Минских соглашений с возможной перестройкой пунктов и дописыванием (а не переписыванием) этих соглашений», - высказался Бортник.



Политолог Андрей Бузаров видит в позиции Ермака искреннее желание улучшить ситуацию на Донбассе, чего он не замечал при президенте Петре Порошенко.



«Если сравнивать, то я вижу качественно новый подход и желание найти какую-то форму стабилизации ситуации на Донбассе. У чиновников от предыдущей власти я видел ненависть к региону. Это касается не только вопроса неподконтрольной территории, но и подконтрольной. Проходила государственная дискриминация по вопросам переселенцев, пенсий, жилья. Это было видно по работе министерства по вопросам оккупированных территорий времен Вадима Черныша», - высказался Бузаров.



При этом он отмечает, что пока не знает, каким именно путем пойдет Ермак, чтобы улучшить ситуацию, а видит лишь стремление к переменам.



Дмитрий Кулеба – главный по вопросам внешней политики



Роль Дмитрия Кулебы как министра иностранных дел пока в разрешении конфликта на Донбассе почти никак не отражается.

«Министр в меньшей мере занимается Минскими соглашениями и нормандским форматом. В большей мере он занимается вопросами внешней политики и общением с западными партнерами», – считает Бортник.



Политолог Андрей Бузаров считает, что министерство иностранных дел должно быть активно задействовано в минском процессе, но пока это происходит лишь на уровне технической поддержки и консультаций. Также он считает, что сегодня в МИДе вопросами Донбасса занимаются те же специалисты, что и при президенте Порошенко, а это приведет к тому, что старые кадры не смогут работать с новыми установками Зеленского.



«Присутствие одних и тех же людей в МИДе на протяжении шести лет покажут полную системную ошибку в кадровой политике. У них была сформирована совершенно другая концепция при национал-консервативном режиме Порошенко. Всем вбивали в голову, что переговорный процесс лучше затянуть, чем заниматься вопросами Донбасса. А теперь президент говорит надо находить точки соприкосновения, повестка дня резко поменялась и многим дипломатам сложно перестроиться», - считает Бузаров.



При этом политолог видит в Кулебе значительные плюсы - его молодость и равноценное позитивное мышление относительно Европы и Азии.



Политолог Константин Бондаренко тоже отмечает, что Кулеба задействован в минском процессе минимально, оказывая лишь техническую помощь.



«Кулеба действует согласно украинской системе иностранных дел - в конкретных рамках, из которых не может выйти. Он может доносить только то, что ему говорят старшие коллеги с Банковой и Грушевского, откуда координируется весь минский процесс», - считает Бондаренко.

Алексей Резников – главный реинтегратор



Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - профессиональный юрист, который имеет деловые и дружеские связи с Ермаком. Так его характеризует политический эксперт Руслан Бортник.

«Резников имеет хорошие отношения с командой Кучмы, которая сегодня составляет хребет, инфраструктуру украинской делегации на переговорах в Минске. Он балансирует между Офисом президента и Леонидом Кучмой. И он более склонен к позиции предыдущей команды», – считает Бортник.



Ермак и Резников планируют провести 14 мая видеоконференцию ТКГ – в таком составе на минской площадке они предстанут впервые вместе с обновленной украинской делегацией, которую на днях утвердил Владимир Зеленский.



Как отмечает Константин Бондаренко, тандем «Резников – Ермак» – это командная игра, основанная на доверительных отношениях. Но пока рано судить, к чему она приведет.



Резников сейчас выполняет роль единственного заместителя Леонида Кучмы, который, как и ранее возглавляет украинскую делегацию ТКГ. Политолог Андрей Бузаров убежден, что именно Резников и Кучма сейчас определяют весь состав минской группы от Украины.



Однако помимо внешнеполитических вопросов на плечах Резникова также лежит пласт гуманитарных вопросов внутри страны. Среди его задач – также информационная реинтеграция украинцев.



По мнению Бузарова, в министерстве реинтеграции с начала марта допустили несколько просчетов, которые могут вызвать или даже уже вызвали недовольство у переселенцев. Эксперт считает, что в министерстве должны быть задействованы выходцы из Донбасса, люди, которые знают этот регион и сейчас, к примеру, проживают на подконтрольной территории.



Еще один просчет в министерстве допустили, когда из-за карантинных мер были закрыты блокпосты и КПВВ на Донбассе. По мнению Бузарова, министерство, даже если и не принимало таких решений, то должно было хотя бы информационно подготовить украинцев.



«Почему мы вывозили самолетами украинцев из разных стран, а туда и оттуда (в ОРДЛО и обратно, – ред.) мы закрыли проезд. Это выглядит хамски», – высказался политолог.



Бузаров считает, что телеканал «ДОМ» для жителей востока страны должен работать более открыто и так же внимательно следить за кадровой политикой, чтобы для этих территорий вещали люди, родом из Донбасса.



«Главная ошибка министерства в том, что в нем делают акцент на переговорах в Минске, а нужно делать на развитии подконтрольной территории и социально-гуманитарной реинтеграции так, как это обещал президент», – резюмировал Бузаров.