Кто из украинских политиков сегодня влияет на судьбу Донбасса

С приходом Владимира Зеленского к власти на минской площадке по вопросам Донбасса произошли существенные перемены. Появились новые ключевые фигуры, которые во главе с президентом предлагают, а местами даже диктуют совершенно новые подходы к разрешению конфликта. В украинской политике сегодня можно назвать три персоны, не считая самого Владимира Зеленского, которые прямо влияют на позицию государства в «нормандском формате» и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ): руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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Андрей Ермак – главный переговорщик с Россией
При Ермаке в рамках «Минска» прошло разведение сил на двух участках в Донецкой и Луганской областях и несколько обменов заложниками. Также он подписал протокол об учреждении в рамках политической подгруппы ТКГ консультативного совета с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО). Но решение о создании совета до сих пор не принято.
Менее чем месяц спустя вокруг Ермака разгорелся скандал. Нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти. Сейчас украинские правоохранительные и антикоррупционные структуры ведут это дело.
«Скандал начал раскручиваться еще в ту пору, когда еще Андрей Богдан был главой Офиса президента и тогда уже появились люди, которые предлагали компромат на Ермака. Но компромат “выстрелил” месяц спустя и имел целью ослабить позицию Ермака в окружении Зеленского», - считает эксперт.
«Если бы кто-то хотел нейтрализовать его из переговорного процесса, то придумали бы другие темы», - высказался политолог.
Еще одна инициатива, которую изначально озвучил президент Зеленский, а затем уже Ермак – привлечение к работе в подгруппах ТКГ людей, представляющих отдельные районы Донецкой и Луганской областей, внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть эти районы после мая 2014 года. На недавней встрече с журналистами в Офисе президента Резников сказал, что список переселенцев формируется.
Если говорить о Ермаке отдельно от его украинских компаньонов, то он воспринимается исключительно в связке со своим визави – заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, так что по мнению Бондаренко, «раскачка» диалога может быть долгой. До Ермака с Козаком переговорным процессом на протяжении пяти лет публично занимались Виктор Медведчук и Владислав Сурков.
«У Ермака серьезные связи в России по линии спецслужб, как можно судить из СМИ. Была информация, что его отец ветеран разведывательных служб. Некие формальные и неформальные завязки в России у него существуют», – отмечает Бондаренко.
«Андрей Ермак – это команда непосредственно президента, одна из наиболее влиятельных фигур, которая пришла с ним вместе к власти, благодаря ему и пытается реализовать начальную стратегию президента Зеленского, то есть, те обещания, которые он давал на выборах: от переговоров хоть с чертом до завершения войны на Донбассе, полный обмен (удерживаемыми лицами, - ред.), реализация Минских соглашений. Ермак ищет прежде всего эффективную модель, которая могла бы привести к завершению конфликта, возвращению Донбасса под украинский флаг, а окружение Зеленского могло бы подать его кандидатуру на нобелевскую премию мира. Этот план не является железобетонным, он динамичен и меняется по ходу ведения переговоров в зависимости от позиций сторон, от давления общества и давления финансово-политических групп. План предусматривает реализацию Минских соглашений с возможной перестройкой пунктов и дописыванием (а не переписыванием) этих соглашений», - высказался Бортник.
Политолог Андрей Бузаров видит в позиции Ермака искреннее желание улучшить ситуацию на Донбассе, чего он не замечал при президенте Петре Порошенко.
«Если сравнивать, то я вижу качественно новый подход и желание найти какую-то форму стабилизации ситуации на Донбассе. У чиновников от предыдущей власти я видел ненависть к региону. Это касается не только вопроса неподконтрольной территории, но и подконтрольной. Проходила государственная дискриминация по вопросам переселенцев, пенсий, жилья. Это было видно по работе министерства по вопросам оккупированных территорий времен Вадима Черныша», - высказался Бузаров.
При этом он отмечает, что пока не знает, каким именно путем пойдет Ермак, чтобы улучшить ситуацию, а видит лишь стремление к переменам.
Дмитрий Кулеба – главный по вопросам внешней политики
Роль Дмитрия Кулебы как министра иностранных дел пока в разрешении конфликта на Донбассе почти никак не отражается.
«Министр в меньшей мере занимается Минскими соглашениями и нормандским форматом. В большей мере он занимается вопросами внешней политики и общением с западными партнерами», – считает Бортник.
Политолог Андрей Бузаров считает, что министерство иностранных дел должно быть активно задействовано в минском процессе, но пока это происходит лишь на уровне технической поддержки и консультаций. Также он считает, что сегодня в МИДе вопросами Донбасса занимаются те же специалисты, что и при президенте Порошенко, а это приведет к тому, что старые кадры не смогут работать с новыми установками Зеленского.
«Присутствие одних и тех же людей в МИДе на протяжении шести лет покажут полную системную ошибку в кадровой политике. У них была сформирована совершенно другая концепция при национал-консервативном режиме Порошенко. Всем вбивали в голову, что переговорный процесс лучше затянуть, чем заниматься вопросами Донбасса. А теперь президент говорит надо находить точки соприкосновения, повестка дня резко поменялась и многим дипломатам сложно перестроиться», - считает Бузаров.
При этом политолог видит в Кулебе значительные плюсы - его молодость и равноценное позитивное мышление относительно Европы и Азии.
Политолог Константин Бондаренко тоже отмечает, что Кулеба задействован в минском процессе минимально, оказывая лишь техническую помощь.
«Кулеба действует согласно украинской системе иностранных дел - в конкретных рамках, из которых не может выйти. Он может доносить только то, что ему говорят старшие коллеги с Банковой и Грушевского, откуда координируется весь минский процесс», - считает Бондаренко.
Алексей Резников – главный реинтегратор
Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - профессиональный юрист, который имеет деловые и дружеские связи с Ермаком. Так его характеризует политический эксперт Руслан Бортник.
«Резников имеет хорошие отношения с командой Кучмы, которая сегодня составляет хребет, инфраструктуру украинской делегации на переговорах в Минске. Он балансирует между Офисом президента и Леонидом Кучмой. И он более склонен к позиции предыдущей команды», – считает Бортник.
Ермак и Резников планируют провести 14 мая видеоконференцию ТКГ – в таком составе на минской площадке они предстанут впервые вместе с обновленной украинской делегацией, которую на днях утвердил Владимир Зеленский.
Как отмечает Константин Бондаренко, тандем «Резников – Ермак» – это командная игра, основанная на доверительных отношениях. Но пока рано судить, к чему она приведет.
Резников сейчас выполняет роль единственного заместителя Леонида Кучмы, который, как и ранее возглавляет украинскую делегацию ТКГ. Политолог Андрей Бузаров убежден, что именно Резников и Кучма сейчас определяют весь состав минской группы от Украины.
Однако помимо внешнеполитических вопросов на плечах Резникова также лежит пласт гуманитарных вопросов внутри страны. Среди его задач – также информационная реинтеграция украинцев.
По мнению Бузарова, в министерстве реинтеграции с начала марта допустили несколько просчетов, которые могут вызвать или даже уже вызвали недовольство у переселенцев. Эксперт считает, что в министерстве должны быть задействованы выходцы из Донбасса, люди, которые знают этот регион и сейчас, к примеру, проживают на подконтрольной территории.
Еще один просчет в министерстве допустили, когда из-за карантинных мер были закрыты блокпосты и КПВВ на Донбассе. По мнению Бузарова, министерство, даже если и не принимало таких решений, то должно было хотя бы информационно подготовить украинцев.
«Почему мы вывозили самолетами украинцев из разных стран, а туда и оттуда (в ОРДЛО и обратно, – ред.) мы закрыли проезд. Это выглядит хамски», – высказался политолог.
Бузаров считает, что телеканал «ДОМ» для жителей востока страны должен работать более открыто и так же внимательно следить за кадровой политикой, чтобы для этих территорий вещали люди, родом из Донбасса.
«Главная ошибка министерства в том, что в нем делают акцент на переговорах в Минске, а нужно делать на развитии подконтрольной территории и социально-гуманитарной реинтеграции так, как это обещал президент», – резюмировал Бузаров.