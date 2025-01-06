Главное за день: Россияне снова убили украинских пленных. ВСУ продвинулись в Курской области

Политика



Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что первые переговоры об окончании войны будут с новоизбранным президентом Дональдом Трампом. Только после этого могут начаться переговоры с Россией.



Общество



Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что у РФ есть предварительная договоренность о систематичности обменов пленными. По его словам, возвращение тяжелораненых будет в приоритете.



Боевые действия



В Минобороны РФ заявляют, что российские военные взяли под контроль город Курахово в юго-западной части Донецкой области. В то же время в ВСУ заявили, что в Курахово продолжаются мероприятия по уничтожению штурмовых групп российских войск.



Российский беспилотник атаковал маршрутку в Херсоне, один человек погиб, еще семь - ранены. Один человек погиб, еще трое ранены в Северском и Ровно в Донецкой области. Также Россия трижды день за день атаковала Золочевскую громаду на Харьковщине: пострадала женщина, повреждена инфраструктура и дома.



Российские военные расстреляли 3 украинских военнопленных возле Нескучного, что возле Великой Новоселки Донецкой области, сообщает OSINT-проект DeepState.



Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало перехват разговора оккупантов, где российский командир отдал преступный приказ убить украинского военнопленного. Отмечается, что голос принадлежит командиру подразделения из состава 60 отдельной мотострелковой бригады 5 армии ВС РФ. Место происшествия не указывается.



Эксперты МАГАТЭ в очередной раз слышали взрывы вблизи временно оккупированной Запорожской АЭС, которые совпали с сообщениями об атаке беспилотника на учебно-тренировочный центр ЗАЭС.



За воскресенье 5 января 2025 года, ВСУ удалось продвинуться примерно на 2,7 км вглубь российской территории в Курской области. К таким выводам пришел OSINT-аналитик с ником Def Mon. Однако неизвестно, удалось ли ВСУ закрепиться на этих позициях.