Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Главное за день: Обстрел Горловки и Сум. В России при взрыве критически ранен командир

04 января 2025, 21:00

Главное за день: Обстрел Горловки и Сум. В России при взрыве критически ранен командир

Общество

В России в результате взрыва в критическом состоянии находится командир батареи дивизиона 112 ракетной бригады 1 танковой армии Западного военного округа ВС РФ (в/ч 03333) капитан Константин Нагайко. Он находился на дежурстве в своей воинской части во время происшествия. Нагайко причастен к преступлениям в украинском селе Гроза Купянского района Харьковской области.

Российские оккупационные власти заявили о завершении выдачи компенсационного жилья в Мариуполе. Как пишет советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, подавляющее большинство жителей города, которые потеряли крышу над головой, ничего не получили.

Боевые действия

Российские войска сбросили управляемую авиабомбу на многоэтажку на Свескую громаду Сумской области. Предварительно ранены двое детей и один взрослый. Разрушен один подъезд многоквартирного дома. Проводится аварийно-спасательная операция. Под завалами могут находиться люди.

В оккупированной Горловке утром под обстрел попал жилой массив «Комсомолец». В группировке «ДНР» заявили о ранении 10 человек.

Российские войска продвинулись в Курахово, Новоселки и Торецка, сообщает аналитический проект DeepState.

Беспилотники атаковали крупнейший в РФ морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области. Большинство дронов были сбиты над терминалом ООО «Новатранс» на территории морского торгового порта Усть-Луга. Предварительно, повреждены окна в одном из строений на территории порта.

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:00
Главное за день: Обстрел Горловки и Сум. В России при взрыве критически ранен командир
11:55
Обстрел оккупированной Горловки: ранены люди, поврежден дом культуры
09:06
В Мариуполе больше не выдают жилье вместо разрушенного — его получили немногие
23:00
Главное за день: Украина разрабатывает ракету для ударов по Москве. Атака на Чернигов
09:25
Оккупанты «засветили» склад боеприпасов на западе Крыма
23:00
Главное за день: В Курахово ВСУ под огневым контролем росармии. Оборона Изюма и Балаклеи
15:42
В ночь на 2 января войска РФ обстреляли Николаевку Донецкой области
11:07
В оккупированном Донецке прогремел взрыв
08:24
В ЦНС выяснили, каких прав захватчики лишили украинцев в оккупации с 1 января
23:00
Главное за день: До 9 мая Кремль надеется завершить переговоры. Ситуация в Курахово
20:17
До 9 мая Кремль надеется завершить переговоры по Украине — Sky News
15:45
Оккупированный Мариуполь остался без отопления в новогоднюю ночь — ЦНС
13:24
ВС РФ потеряли два вертолета, а не один: заявление военкоров
23:09
Главное за день: Российские войска захватили Курахово? Атака на нефтебазу в РФ
20:16
Российские военкоры сообщают о взятии Курахово. Мучной подтверждает установку триколора на западе промзоны
11:18
Российские военные изымают алкоголь у жителей ВОТ для празднования Нового года — «ЖС»
09:52
«ДНР»: В Донецке и Горловке за сутки ранены 4 человека
23:00
Главное за день: Обмен пленными. Оккупанты не выплачивают шахтерам зарплату
21:49
Донецкого боевика, который пожаловался на российское командование в СМИ, пытались убить
20:30
В оккупированном Лисичанске подорвались 7 подростков
все новости
21:00
Главное за день: Обстрел Горловки и Сум. В России при взрыве критически ранен командир
17:00
Россия ударила по Сумской области: среди раненых — дети
16:23
В России при взрыве критически ранен командир, который причастен к обстрелам Украины
14:34
Два города и одно село: куда продвинулись войска РФ в Донецкой области
13:26
Атакован морской торговый порт Ленинградской области РФ
12:40
Перед судом предстанут жители Днепра, которые украли 1,5 млн гривен у погибших украинских военных
11:55
Обстрел оккупированной Горловки: ранены люди, поврежден дом культуры
10:40
Десятки домов повреждены и разрушены российскими ударами Донетчине — сводка за сутки
09:59
Ситуация на фронте: за сутки войска РФ сбросили на позиции ВСУ 95 авиабомб
09:06
В Мариуполе больше не выдают жилье вместо разрушенного — его получили немногие
08:40
В Донецкой области за сутки 5 мирных жителей пострадали от российских обстрелов
23:00
Главное за день: Украина разрабатывает ракету для ударов по Москве. Атака на Чернигов
22:09
Россия за день выпустила по Украине более 10 ракет и более 30 беспилотников
21:00
На Донетчине восстанавливают электросети после обстрелов и подключают север области к водоснабжению
20:18
Деньги со счетов пенсионеров переселенцев спишут в бюджет: кого это коснется
19:33
Нельзя уравнивать масштабы нарушений с украинской и российской стороны — Лубинец о докладе ООН
18:30
Удар РФ по Чернигову: ранены 4 человека, 1 — погиб
17:05
Обстрел Славянска: пострадали 4 человека, среди них — 2-летний ребенок
16:30
Российская война повредила 164 памятника культуры на Донетчине
15:43
На войне с РФ погиб чемпион мира по каратэ Александр Семенюк
все новости
ВИДЕО
Украина вернула 1358 человек из плена в 2024 году. Фото: кадр из видео Украина вернула 1358 человек из плена в 2024 году: военные и гражданские
03 января, 14:40
5 ОШБр не дала военным РФ перейти поле на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Штурмовая бригада помешала оккупантам пройти поле на Покровском направлении
03 января, 13:45
Возможно, военнопленный ВСУ, который попал в плен к бурятам. Фото: кадр из видео Военных РФ отравили алкоголем, на их телефонах нашли видео допросов бойцов ВСУ
03 января, 12:55
Военный ВС РФ стреляет в руку другому, чтобы «откосить» от штурма. Фото: кадр из видео Россияне калечат себя на Лиманском направлении, чтобы избежать участия в штурме
03 января, 10:10
Горящий танк РФ на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео «Феникс» уничтожил технику РФ на Краматорском направлении
02 января, 14:30
В Петровском районе Донецка сегодня прогремел взрыв. Фото: Типичный Донецк/Telegram В оккупированном Донецке прогремел взрыв
02 января, 11:07
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор