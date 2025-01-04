Главное за день: Обстрел Горловки и Сум. В России при взрыве критически ранен командир

Общество



В России в результате взрыва в критическом состоянии находится командир батареи дивизиона 112 ракетной бригады 1 танковой армии Западного военного округа ВС РФ (в/ч 03333) капитан Константин Нагайко. Он находился на дежурстве в своей воинской части во время происшествия. Нагайко причастен к преступлениям в украинском селе Гроза Купянского района Харьковской области.



Российские оккупационные власти заявили о завершении выдачи компенсационного жилья в Мариуполе. Как пишет советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, подавляющее большинство жителей города, которые потеряли крышу над головой, ничего не получили.



Боевые действия



Российские войска сбросили управляемую авиабомбу на многоэтажку на Свескую громаду Сумской области. Предварительно ранены двое детей и один взрослый. Разрушен один подъезд многоквартирного дома. Проводится аварийно-спасательная операция. Под завалами могут находиться люди.



В оккупированной Горловке утром под обстрел попал жилой массив «Комсомолец». В группировке «ДНР» заявили о ранении 10 человек.



Российские войска продвинулись в Курахово, Новоселки и Торецка, сообщает аналитический проект DeepState.



Беспилотники атаковали крупнейший в РФ морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области. Большинство дронов были сбиты над терминалом ООО «Новатранс» на территории морского торгового порта Усть-Луга. Предварительно, повреждены окна в одном из строений на территории порта.