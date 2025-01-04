В Мариуполе больше не выдают жилье вместо разрушенного — его получили немногие

Российские оккупационные власти заявили о завершении выдачи компенсационного жилья в Мариуполе. Как пишет советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, подавляющее большинство жителей города, которые потеряли крышу над головой, ничего не получили.



Власти «ДНР» заявили, что процесс выдачи компенсационного жилья в Мариуполе завершился на 94%. По словам главы оккупационной администрации города Олега Моргуна, пока выдано 4,5 тысяч квартир. Также такое количество жилья — это лишь 5% от общего количества уничтоженных квартир. Ведь за период блокады города российские захватчики уничтожили 52 тысячи квартир, подчеркивает Андрющенко.



«При этом, оккупанты уже сообщали, что в качестве компенсационного жилья они отдают людям квартиры мариупольцев, которые покинули оккупированный город. Их собственность теперь квалифицируют в качестве «бесхозного жилья», — напомнил чиновник.



Вместе с тем на оккупированной территории Донецкой области «полиция ДНР» массово открывает уголовные дела по статье 159-2 УК РФ «мошенничество при получении выплат». В частности, в этой статье говорится о представлении недостоверных данных о наличии недвижимого имущества для получения компенсации. То есть мошенничеством считается, если человек не сообщил о наследстве или даже полностью разбитом, но дополнительном жилье.

Ранее сообщалось, что оккупационные власти Мариуполя отрезают жилые дома от теплоснабжения и электроэнергии, чтобы признать эти помещения аварийными и «национализировать».