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Около 150 человек остаются в Торецке Донецкой области

07 января 2025, 09:27

Около 150 человек остаются в Торецке Донецкой области

Торецк на карте DeepState по состоянию на 6 января 2024 года. Красным отмечено положение российских войск Торецк на карте DeepState по состоянию на 6 января 2024 года. Красным отмечено положение российских войск

В городе Торецке Донецкой области остаются около 150 человек. Люди живут в подвалах, они почти круглые сутки проводят свое время под землей в укрытиях. Об этом в эфире «Суспільне. Студія» сообщил начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик.

«Они живут в антисанитарии. Сейчас нет возможности открыто проводить эвакуацию из Торецка, но мы сотрудничаем с военными, помогающими в процессе. Эвакуация сейчас происходит в ночное время, или во время сложных климатических условий, что создает благоприятные условия для нас для того, чтобы мы могли перемещать людей и не подвергать их опасности. Большинство из оставшихся в городе людей это люди пожилого возраста», — уточнил Василий Чинчик.

Начальник ГВА рассказал, что в городе не осталось ничего уцелевшего и пригодного для проживания.

Он отметил, что у местных жителей есть буржуйки для отопления. Также в городе есть семь скважин с технической водой, возле которых имеются укрытия.

Ранее бойцы патрульной полиции бригады «Хижак» опубликовали видео, на котором показано текущее состояние Торецка после обстрелов оккупационной армии РФ.

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