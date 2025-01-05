Российские войска продвинулись в Курахово, Торецке и Шевченко Донецкой области — DeepState

На карте DeepState отмечено продвижение российских войск в Курахово Донецкой области

Российские войска продвинулись в Торецке и еще в пяти населенных пунктах Донецкой области. Об этом сообщает аналитический проект DeepState в воскресенье, 5 января.

«Враг продвинулся в Курахово, Торецке, Шевченко, возле Дального, Воздвиженки и Барановки», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что населенные пункты четырех районов Донецкой области подверглись обстрелам со стороны российской армии за 3 января. Всего за прошлые сутки российские войска 17 раз обстреляли населенные пункты Донетчины.