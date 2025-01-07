Покровская громада находится под российским обстрелом: сообщают о раненых

Взрыв прогремел в районе вагонного ДЕПО Покровска. Фото: Донбасс оперативный/Telegram

С самого утра вторника, 7 января, населенные пункты Покровской громады Донецкой области находится под обстрелом российских войск. Об этом сообщают местные жители в телеграм-каналах.

Отмечается, что в Покровске зафиксированы удары управляемыми авиабомбами КАБ-250. В результате обстрела района Динас, предположительно, есть раненые.

Кроме того, сообщается о прилете в вагонное ДЕПО.

Позже появилась информация об ударе по жилому дома в районе центральной больницы по улице Тимирязева.

Под российскими ударами также находятся Родинское и село Гришино Покровской громады. Из-за обстрела Родинского, предварительно, есть пострадавшие.

Официальной информации о последствиях обстрела Покровской громады к этому часу нет.