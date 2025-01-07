Спецпредставитель Трампа по Украине отложил визит в Киев до инаугурации

Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог отложил визит в Киев. Фото: NYT

Специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог отложил визит в Киев. Об этом говорится в сообщении агентства Reuters.

Ранее агентство сообщало, что Келлог посетит Киев и другие европейские столицы в начале января в рамках плана по урегулированию украинского конфликта. Сейчас стало известно, что визит отложен до инаугурации Трампа 20 января.

Причина переноса визита не указана.

В июне 2024 года Кит Келлог вместе с советником Трампа Фредом Фляйцем предложили свой план мира, в соответствии с которым Киев продолжит получать вооружение только при условии старта переговоров. Если Москва будет отказываться от переговоров, то ее предупредят об усилении поддержки Украины.