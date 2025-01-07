Украинский пилот F-16 сбил 6 ракет за один боевой вылет — исторический рекорд

Украинский пилот на F-16 сбил 6 ракет за один боевой вылет. Фото: ВС ВСУ

Украинский пилот F-16 во время российской атаки 13 декабря 2024 года уничтожил шесть крылатых ракет за один вылет. Информация об этом появилась на Фейсбук странице Командования Воздушных Сил ВСУ.



Это произошло впервые в истории истребителя F-16. Четыре ракеты были сбиты авиационными ракетами, а две — из авиационной пушки.



Пилот поделился, что этот опыт пригодится его коллегам. Событие поразило даже американских партнеров, которые были удивлены таким результатом.

Напомним, 13 декабря 2024 года, россияне атаковали Украину с помощью 287 целей, в частности были применены 94 ракеты и 193 БПЛА.



Силы ПВО тогда сбили: 80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/«Калибр»/«Искандер-К», одну баллистическую ракету «Искандер-М» и 80 ударных БПЛА «Shahed» и беспилотников неустановленного типа.