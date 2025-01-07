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Во время учений во Франции дезертировали несколько десятков солдат ВСУ — СМИ

07 января 2025, 12:58

Во время учений во Франции дезертировали несколько десятков солдат ВСУ — СМИ

Во французской армии подтвердили случаи дезертирства украинских военных во время обучения во Франции. Иллюстративное фото Во французской армии подтвердили случаи дезертирства украинских военных во время обучения во Франции. Иллюстративное фото

Несколько десятков солдат ВСУ дезертировали во время учений во Франции. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на представителя французской армии. 

По его словам, среди украинских военных «имели место отдельные случаи дезертирства», но это явление не было массовым. Он также подчеркнул, что во в Франции не могут задерживать дезертиров.

«Во Франции дезертирство не является уголовно наказуемым деянием. Если кто-то дезертировал, французский прокурор не имел полномочий арестовывать этого человеком. А право, предоставленное украинским властям на французской территории — это всего лишь дисциплинарное право», — заявил представитель французской армии.

Он уточнил, что эти военнослужащие находились во французских казармах и имели право выходить.

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