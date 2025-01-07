Обстрелы Донецкой области: один погибший и четверо раненых

Обстрел ВС РФ Донетчины, 1 погибший и 4 раненых. Фото: Донецкая ОВА

За 6 января российские войска убили одного жителя Донецкой области — в Северске. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Еще 4 человека в области за сутки получили ранения. Один житель был ранен в Северске, два в Ровном и еще один в Родинском», — уточнил начальник Донецкой военной администрации.



Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи уже составило 2921 человек убитыми и 6558 — ранеными.

Напомним, днем ранее полицейские эвакуировали семью с детьми из Константиновки.