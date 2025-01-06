Российский блогер 13-й попал под украинский обстрел

Блогер из РФ 13-й попал под украинский обстрел. Фото: кадр из видео

Автор российского военного телеграм-канала «Тринадцатый» Егор Гузенко, находившийся в СИЗО и подписавший контракт с Минобороны России, похоже, попал под обстрел ВСУ. Видео с ним опубликовал «Скадовський Захисник».



Российские СМИ ранее писали, что он уже мог отправиться воевать против Украины. Об этом сообщало пропагандистское издание Baza.



Егор Гузенко был задержан полицией 5 октября в его родном городе Новопавловске в Ставропольском крае. Его обвинили в сопротивлении полиции и применении насилия к полицейскому.



Тогда суд отправил его в СИЗО на два месяца. «Радио Свобода» отмечала, что Гузенко с 2015 года участвовал в войне на Донбассе на стороне поддерживаемой Москвой группировки «ДНР».

Напомним, в Курской области был ранен российский военкор-пропагандист Евгений Поддубный.



