Обстрел оккупированной Горловки: ранены люди, поврежден дом культуры

В оккупированной Горловке утром 4 января под обстрел попал жилой массив «Комсомолец». В группировке «ДНР» заявили о ранении 10 человек.

Там же обстрелом поврежден одноименный дом культуры.

Оккупационная администрация утверждает, что пострадали только мирные жители. Не указано, были ли в здании дома культуры российские военные.



Как сообщалось, населенные пункты четырех районов Донецкой области подверглись обстрелам со стороны российской армии за пятницу, 3 января. Это Волновахский, Покровский, Краматорский и Бахмутский районы.



Всего за сутки российские войска 17 раз обстреляли населенные пункты Донетчины.