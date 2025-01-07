Россияне разместили штаб в санатории Сакского района Крыма

Сопротивление крымских татар и украинцев на полуострове «АТЕШ» выявило новое место дислокации российских военных в санатории, расположенном в Сакском районе на улице Морская.
Отмечается, что на территории санатория зафиксировано множество грузовой военной техники, личный состав в военной форме и усиленная охрана.
«Нашим агентам удалось добыть множество ценной информации. В настоящее время устанавливается точное военное подразделение, размещённое на этом объекте», — информируют партизаны.
По словам представителей «АТЕШ», оккупанты цинично прикрываются гражданскими, размещая свои объекты в курортной зоне, окружённой санаториями и жилыми домами.
А это в свою очередь не только угрожает безопасности местных жителей, но и является грубым нарушением норм международного гуманитарного права.
Напомним, российские оккупанты «засветили» склад боеприпасов на западе Крыма.
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