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Россияне разместили штаб в санатории Сакского района Крыма

07 января 2025, 08:15

Россияне разместили штаб в санатории Сакского района Крыма

Грузовик, предположительно, возле санатория на улице Морская. Фото: АТЕШ Грузовик, предположительно, возле санатория на улице Морская. Фото: АТЕШ

Сопротивление крымских татар и украинцев на полуострове «АТЕШ» выявило новое место дислокации российских военных в санатории, расположенном в Сакском районе на улице Морская.

Отмечается, что на территории санатория зафиксировано множество грузовой военной техники, личный состав в военной форме и усиленная охрана.

«Нашим агентам удалось добыть множество ценной информации. В настоящее время устанавливается точное военное подразделение, размещённое на этом объекте», — информируют партизаны.

По словам представителей «АТЕШ», оккупанты цинично прикрываются гражданскими, размещая свои объекты в курортной зоне, окружённой санаториями и жилыми домами.

А это в свою очередь не только угрожает безопасности местных жителей, но и является грубым нарушением норм международного гуманитарного права.

Напомним, российские оккупанты «засветили» склад боеприпасов на западе Крыма.

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