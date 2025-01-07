Россияне разместили штаб в санатории Сакского района Крыма

Грузовик, предположительно, возле санатория на улице Морская. Фото: АТЕШ

Сопротивление крымских татар и украинцев на полуострове «АТЕШ» выявило новое место дислокации российских военных в санатории, расположенном в Сакском районе на улице Морская.



Отмечается, что на территории санатория зафиксировано множество грузовой военной техники, личный состав в военной форме и усиленная охрана.



«Нашим агентам удалось добыть множество ценной информации. В настоящее время устанавливается точное военное подразделение, размещённое на этом объекте», — информируют партизаны.



По словам представителей «АТЕШ», оккупанты цинично прикрываются гражданскими, размещая свои объекты в курортной зоне, окружённой санаториями и жилыми домами.



А это в свою очередь не только угрожает безопасности местных жителей, но и является грубым нарушением норм международного гуманитарного права.

Напомним, российские оккупанты «засветили» склад боеприпасов на западе Крыма.