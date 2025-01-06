Зеленский рассказал, когда могут начаться переговоры с Россией

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что первые переговоры об окончании войны будут с новоизбранным президентом Дональдом Трампом. Только после этого могут начаться переговоры с Россией. Об этом он сказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

Фридман в разговоре с украинским президентом сказал, что мечтает, что 25 января Зеленский, Трамп и Путин сядут за стол переговоров и договорятся о прекращении огня и сильных гарантиях безопасности, а затем подпишут договор.

«Я думаю, 25 января или в другой день Украина садится прежде всего с Трампом. Мы договариваемся, как мы способны остановить войну и Путина», — ответил ему Зеленский.

Президент подчеркнул, что если Трамп предложит сильные гарантии безопасности для Украины, то после этого может быть разговор с россиянами.

«И только так, а не просто сразу сели втроем», — добавил он.

Напомним, ранее в эфире национального телемарафона Владимир Зеленский заверил журналистов, что его встреча с Трампом запланирована после 20 января. Он сообщил, что целью встречи будет обсуждение путей завершения войны в Украине.