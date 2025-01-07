Потери российских оккупантов превысили 800 000 солдат

Оператор дрона выслеживает оккупантов. Фото: 148 ОАБр

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1970 человек, достигнув общей отметки в 800 010 человек. Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.



Также украинские воины обезвредили 10 танков, 25 боевых бронированных машин и 45 артиллерийских систем противника.



Кроме того, ВСУ сбили 83 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также уничтожили 170 автомобилей оккупантов, две РСЗО и 4 средства ПВО.

Ранее сообщалось, что ВМС Украины уничтожили два ЗРПК «Панцирь-С1» и одну «Осу».