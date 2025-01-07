Оглашен приговор бывшему мэру Святогорска: некоторые обвинения сняты, арестованное имущество возвращено

Бывший мэр Святогорска Донецкой области Владимир Бандура. Фото: Бандура/ facebook

Бывшему мэру Святогорска Владимиру Бандуре, подозреваемому в государственной измене после оккупации российскими войсками города, огласили приговор по делу о растрате средств на реконструкцию зданий Святогорского детского сада и подделке документов.

Об этом говорится в решении Славянского горрайонного суда Донецкой области.

По решению суда Бандуру признали невиновным в служебном подлоге, однако суд постановил, что он виновен в служебной халатности и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы без назначения штрафа. Также его лишили права занимать должности с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года.

Срок отбывания наказания будет считаться, когда Бандура будет задержан, ведь экс-чиновник находится в розыске.

Также Владимиру Бандуре отменили арест имущества, а именно — на автомобиль марки Volkswagen Touareg.

«Вещественные доказательства: жилую квартиру, нежилое помещение, сторожку, земельный участок, еще один земельный участок в Ирпене, переданный в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, — вернуть владельцу», — говорится в тексте.

В решении суда также написано, что стороны могут подать апелляцию в течение тридцати дней со дня оглашения, а осужденный — в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.