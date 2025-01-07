Украину атаковали 38 «Шахедов»: все сбиты, попаданий нет

Украину атаковали 38 БПЛА «Шахед», все сбиты. Фото: ВС ВСУ

В ночь на 7 января 2025 года Россия атаковала территорию Украины 38 ударными БПЛА «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов. Об этом говорится в отчете Командования Воздушных Сил ВСУ.



По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 28-ми ударных БПЛА «Shahed» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях.



Попаданий не зафиксировано. 10 беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий), три из них полетели в направлении России.

Напомним, ВСУ также сбили 83 БПЛА оперативно-тактического уровня и уничтожили 170 автомобилей оккупантов, две РСЗО и 4 средства ПВО.