ССО ликвидировали группу военных КНДР в Курской области

Ликвидированный северокорейский военный. Фото: ССО

Операторы 8-го полка Сил специальных операций ВС Украины уничтожили 13 военнослужащих Северной Кореи. Об этом сообщает официальный канал Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.



Во время выполнения спецоперации, воины ССО «задвохсотили» пять бойцов КНДР в стрелковом бою и еще восемь с помощью дронов.



После боя операторы ССО провели осмотр тел военных КНДР и их личных документов. У одного из них был автомат с калиматорным прицелом, китайско-российская радиостанция «Азарт» и детектор дронов, а также удостоверение, которое отличается от обычного военного билета.



Сообщается, что найденные вещи могут свидетельствовать о его принадлежности к офицерскому составу. Среди прочего северокорейский военный имел при себе письмо обращения к партии.

Напомним, КНДР может направить дополнительные войска на войну против Украины.