Россияне 22 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области за сутки

Последствия обстрела одного из населенных пунктов Донецкой области российскими войсками за прошедшие сутки. Фото: ОВА

За минувшие сутки российские военные 22 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 6 января сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Покровске ранены 3 человека, повреждены 4 многоэтажки, магазин, админздание и предприятие; в Надеждинке ранены 2 человека, повреждены 2 дома.

Краматорский район. В Лиманской громаде ранены 2 человека в Заречном, повреждены 2 дома в Шандриголово и 1 в Дробышево. В Константиновке повреждены 30 частных домов, 5 многоэтажек, 5 предприятий, 3 нежилых здания, инфраструктурный объект, 3 линии электропередач и 2 газопровода. В Долгой Балке Ильиновской громады повреждены 2 объекта.

Бахмутский район. В Северске повреждены 4 частных дома и 3 многоэтажки. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов и 2 многоэтажки.

С линии фронта эвакуированы 126 человек, в том числе 12 детей, сообщил руководитель ОВА.