ВМС Украины уничтожили два ЗРПК «Панцирь-С1» и одну «Осу»

Силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины было уничтожено (повреждено) три системы российской противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
«В частности, 2 зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" и зенитно-ракетный комплекс "Оса"», — говорится в сообщении.
ВМС подтвердили уничтожение двух «Панцирей» в Херсонской области, превратив российскую технику в металлолом.
Напомним, ВСУ также атаковали ракетами Storm Shadow военные склады в Каменск-Шахтинском, где возможно попадание в ЗРК.
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