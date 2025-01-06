ВМС Украины уничтожили два ЗРПК «Панцирь-С1» и одну «Осу»

ВМС Украины уничтожили 2 «Панцирь-С1» и 1 «Осу». Фото: кадр из видео

Силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины было уничтожено (повреждено) три системы российской противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.



«В частности, 2 зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" и зенитно-ракетный комплекс "Оса"», — говорится в сообщении.



ВМС подтвердили уничтожение двух «Панцирей» в Херсонской области, превратив российскую технику в металлолом.

Напомним, ВСУ также атаковали ракетами Storm Shadow военные склады в Каменск-Шахтинском, где возможно попадание в ЗРК.