«Хижак» показал текущее состояние разрушенного Торецка

Бойцы патрульной полиции бригады «Хижак» опубликовали видео, на котором показано текущее состояние Торецка после обстрелов оккупационной армии РФ.
«Так сейчас выглядит Торецк... Город в огне, враг усиливает штурмы. Российская армия использует привычную для себя тактику "выжженной земли", принося с собой только горе и разрушения», — говорится в описании видео полицейских.
На Торецком направлении противник дважды атаковал неподалеку Щербиновки. Россияне также сбросили авиабомбы на Торецк, Екатериновку и Александро-Калиново.
Ранее появилось видео последствий вчерашних обстрелов города Константиновка Донецкой области.
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