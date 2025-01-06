«Хижак» показал текущее состояние разрушенного Торецка

Вид на разрушенный Торецк российскими оккупантами. Фото: кадр из видео

Бойцы патрульной полиции бригады «Хижак» опубликовали видео, на котором показано текущее состояние Торецка после обстрелов оккупационной армии РФ.



«Так сейчас выглядит Торецк... Город в огне, враг усиливает штурмы. Российская армия использует привычную для себя тактику "выжженной земли", принося с собой только горе и разрушения», — говорится в описании видео полицейских.



На Торецком направлении противник дважды атаковал неподалеку Щербиновки. Россияне также сбросили авиабомбы на Торецк, Екатериновку и Александро-Калиново.

Ранее появилось видео последствий вчерашних обстрелов города Константиновка Донецкой области.