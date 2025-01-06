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«Хижак» показал текущее состояние разрушенного Торецка

06 января 2025, 21:55

«Хижак» показал текущее состояние разрушенного Торецка

Вид на разрушенный Торецк российскими оккупантами. Фото: кадр из видео Вид на разрушенный Торецк российскими оккупантами. Фото: кадр из видео

Бойцы патрульной полиции бригады «Хижак» опубликовали видео, на котором показано текущее состояние Торецка после обстрелов оккупационной армии РФ.

«Так сейчас выглядит Торецк... Город в огне, враг усиливает штурмы. Российская армия использует привычную для себя тактику "выжженной земли", принося с собой только горе и разрушения», — говорится в описании видео полицейских.

На Торецком направлении противник дважды атаковал неподалеку Щербиновки. Россияне также сбросили авиабомбы на Торецк, Екатериновку и Александро-Калиново.

Ранее появилось видео последствий вчерашних обстрелов города Константиновка Донецкой области.

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