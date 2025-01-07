В результате дроновой атаки на Херсон пострадал 59-летний мужчина

Атака дрона на Херсон, пострадал 59-летний мужчина. Фото: кадр из видео

С самого утра российские войска атаковали Херсон с помощью БПЛА, в результате одной из дроновых атак пострадал 59-летний мужчина, который находился на улице. Об этом написал начальник Херсонской военной администрации Александр Прокудин.







По словам главы Херсонской ОВА, «скорая» доставила пострадавшего в больницу со взрывной травмой, контузией и осколочным ранением ноги.

Напомним, 6 января 2025 года, в Херсоне БПЛА атаковал маршрутное такси, в результате удара есть погибший и раненые.