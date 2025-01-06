В Херсоне БПЛА атаковал маршрутное такси: есть погибший и раненые

В Херсоне БПЛА атаковали маршрутку, есть погибший. Фото: Херсонская ГВА

Около 17:00 россияне атаковали из БПЛА маршрутное такси в Шуменском микрорайоне Херсона, городские власти заявили погибшем и раненых. Об этом в своем телеграм-канале написал начальник Херсонской военной администрации Александр Прокудин.







«Предварительно, один человек погиб, еще девять - ранены. Информация уточняется», — добавил он.



Также сообщается, что российские оккупанты попали в автобус, который осуществлял перевозку пассажиров на 3-м маршруте.

Ранее, 2 января 2025 года, в Корабельном районе ВС РФ уже атаковали общественный транспорт, ударив по маршрутке.



Напомним, 31 декабря 2024 года, российские войска сбросили взрывчатку на маршрутку в Херсоне.