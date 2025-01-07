В Мариуполе оккупанты заасфальтировали деревья на тротуаре

Россияне заасфальтировали деревья на тротуаре в Марике. Фото: кадр из видео

Во временно оккупированном Мариуполе оккупанты заасфальтировали тротуар вместе с деревьями. Видео опубликовал канал Мариупольского городского совета.



В описании к видео говорится, что такое «ноу-хау» захватчики устроили на центральном проспекте Мира, возле музыкального училища.



Горожане в комментариях уже назвали это «очередной жо**рукостью» российских строителей.

«Ремонт» в оккупированном Мариуполе от россиян. Фото: кадр из видео

«Это было сделано для того, чтобы деревья сразу погибли?», — задают риторический вопрос мариупольцы.

Напомним, захваченный российскими войсками Мариуполь остался без отопления в новогоднюю ночь.