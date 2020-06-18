«Дом», где разбиваются сердца пропагандистов: кому выгоден хейт против украинского телеканала?

Телеканал «Дом» начал вещание 1 марта 2020 года, а 19 марта 2020 Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания разрешил команде нового телеканала вещать на оккупированных территориях. «Дом» создавался как телеканал для оккупированных территорий», но в итоге стал общенациональным, поскольку работает на воссоединение украинцев на всей территории нашей страны, а не ищет противоречия. «Возвращение жителей оккупированных территорий в культурную, политическую и общественную повестку дня Украины» – основной смысл работы команды «Дома». Здесь важно понимать и контекст слова «дом». В Украине почти два миллиона переселенцев из Донбасса и Крыма, есть внутренне перемещенные лица и в команде ведущих. И, например, рубрика «А как там дома» создана журналистами, лишившимися своего дома из-за войны, для украинцев, оставшихся там – дома.



Граждане, вынужденные мириться с условиями жизни, которые им навязали российские прокси, не получают от местных СМИ объективного контента, и нуждаются в новостях и сюжетах, где говорилось бы о них, об их жизни, их проблемах и потребностях. Казалось бы, смысл создания телеканала, ориентированного на украинцев, живущих в оккупации, очевиден. Однако ряд российских и украинских медиа на работу телеканала «Дом» отреагировали довольно остро – и начали выдавать оппонирующий контент на языке ненависти. Попробуем разобрать и понять эти реакции.



Анатолий Шарий посвятил «Дому» видео продолжительностью 16 мин. 24 сек. на своем канале на YouTube, и в первой части сюжета упражнялся в остроумии, комментируя работу команды телеканала «Дом» – в основном, термин «комбатанты» и принуждение жителей так называемой «ДНР» к получению местных «паспортов». А вот с 6 мин. 55 сек., наверное, решив, что аудитория испытала достаточный травматический шок, чтобы потерять способность видеть и анализировать, Анатолий Шарий зачем-то связал работу телеканала «Дом» с деятельностью львовского журналиста Остапа Дроздова (с 6:55 в правом верхнем углу – логотип DROZDOV). И, собственно, эксплуатировал видео львовянина до конца своего сюжета. Но почему? А дело в том, что господин Шарий, даже призвав весь свой опыт, не смог отыскать в сюжетах «Дома» ничего, что пригодилось бы ему в данном «разоблачающем» видео. Журналисты «Дома» работают в соответствии со стандартами профессии, и создают контент с точки зрения профессионализма, а не пропаганды. Видимо, господин Шарий решил, что аудитория в пылу гнева праведного не заметит, что лого уже другое, а Остап Дроздов к «Дому» никакого отношения не имеет. Но главное ведь не «Дом», и не Дроздов, и не контент? Главное в видео Анатолия Шария – манипуляции, разжигание ненависти и обострение противоречий между украинцами.



Отдельно стоит сказать, что Шария также возмущает трактовка смысла 9 мая для украинского народа, как и Дней памяти и примирения. Эта тема действительно порождает в информпространстве больше искажений исторического контекста событий второй мировой войны, чем конструктивных дискуссий, но, наверное, должна обсуждаться не походя, с улыбкой. Речь ведь идет о кровопролитной войне, а не только о спорах, проводить или не проводить ежегодные «парады победы».

В России тоже не смогли спокойно пройти мимо «Дома», что вполне логично: РФ, инвестирующая в раскачивание ситуации в Украине, не может смириться с существованием телеканала, влияющего на украинцев на оккупированных территориях. Российские прокси бомбардируют население неподконтрольных Украине районов историями о «распятых православных снегирях», и работа «Дома», вносящего конструктив и дающего аудитории пищу для размышления, им не может быть выгодна. Пропагандистский телеканал «Россия-1» традиционно уже с первых минут сюжета приступил к манипуляциям: так, было сказано, что «Дому» украинскими властями жестко продиктовано правило вещать якобы «только на русском языке», хотя это не соответствует действительности, а далее – слова ведущих и спикеров телеканала «Дом» попросту вырвали из контекста, «склеив» их в порядке, выгодном российской пропаганде. И далее, собственно, в ток-шоу «России-1» обсуждался уже не контент «Дома», а, собственно, продукт манипуляций «России-1».

«Информационная сводка №53 Оперативного штаба ОД «ДР» ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ от 30.05.2020» опубликована на YouTube. Организация «Донецкая республика» именует телеканал «Дом» «новым образчиком украинского Геббельс-агитпропа», и в этом нет ничего странного, поскольку российские прокси выступают категорически против любой инициативы, целью которой является объединение Украины.



Перекрученные факты, манипуляции, оскорбления («это чудо, называющее себя журналистом» - в адрес Алексея Мацуки), попытки изобразить группировку «ДНР» эдаким «светом в окошке» жителей «республики» - это всё не удивительно. Но вот такое внимание так называемой «ДНР» к украинскому телеканалу, ориентированному в первую очередь на украинцев, проживающих в неподконтрольных районах, доказывает, что телеканал работает правильно.

Видеоблог Олеси Медведевой о телеканале «Дом» вышел на YouTube канале «Страна.ua». Тональность примерно та же – «так Донбасс не вернуть». Конечно, Олеся Медведева имеет полное право высказать свое мнение в блоге, только вот клевета о том, что на YouTube канал «Дома» якобы «нагнали сто тысяч подписчиков» выглядит как-то непрофессионально и элементарно некрасиво. Как и отсылка к «опросам в республиках» о настроениях местного населения (напомним о том, что провести объективный опрос на неподконтрольной территории не представляется возможным, поскольку за проукраинскую позицию можно понести наказание). Не нравятся авторке блога и Дни памяти и примирения – 8 и 9 мая (их отмечают ежегодно, начиная с 2005 года), посвященные памяти жертв Второй мировой войны, и провозглашенные Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, приуроченной к 60-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе.



А уж манипуляции на теме водной блокады аннексированного Крыма и вовсе вызывают недоумение – то есть, Украина должна снабжать водой оккупированный полуостров, зная, что в первую очередь водообеспечение предназначено будет не людям, о которых якобы пекутся оккупационные «администрации», а военной базе, в которую Россия превратила Крым?



Кстати, обратим внимание на то, как госпожа Медведева акцентирует внимание на «дискредитации» телеканалом «Дом» властей так называемых «Л-ДНР» и России. То есть, там все-таки власти России? А как же термин «сепаратисты», на котором одновременно с этим настаивает Олеся Медведева, очевидно, отрицая уместность использования термина «боевики»? Так все же «сепаратисты» достали из шахт танки и «Грады», или это власти России развязали войну в Украине и пытаются отрезать часть наших территорий от нашей страны?

Отдельное видео «Дому» посвятил и Павел Кухаркин на YouTube канале «Klymenko Time». Павел начал с того, что вещание на русском языке «немножечко лицемерно», потому что «другие телеканалы» якобы «будут долбать» за русский язык, и сказал, что «вне телевизора людей тоже иногда ущемляют за русский язык». Довольно странные выводы, но ок, это личное мнение.



А вот ярко выраженный язык ненависти выглядит уже скверно: чего стоят только слова автора блога о «вонючей помойке» «ATR» и «что это за мода такая, что, если Крым, то это сразу татары», и тут же – рассуждения о депортации крымских татар, «которую, Господи, никто не отрицает», и противоречивые высказывания об украинской вышиванке. Сюжет набит пропагандистскими клише с российских телеканалов, даже странно, что это исходит от украинского блогера.

Так в чем же причина всех этих нападок на «Дом»? У оппонентов возвращения Донбасса в Украину (к слову, Донбасс и Крым были и остаются частью Украины, поскольку и наша страна, и мировое сообщество не признали ни аннексию полуострова, ни оккупацию части Донетчины и Луганщины законными) и у некоторых украинских блогеров и журналистов вызывают возмущение также термины, которые употребляют ведущие по отношению к российским прокси на неподконтрольных Украине территориях Донбасса, – например, «боевики» и «незаконные организации Л-ДНР». Дискуссиям на эту тему столько же лет, сколько и вооруженному конфликту на Донбассе, и, если обратиться к международной терминологии, то мы увидим и «боевиков», и «террористов», и «оккупантов, и «незаконные организации», и «группировки», и «сепаратистов», и даже «повстанцев».



Учитывая природу гибридного российско-украинского конфликта, отсутствие единых стандартов относительно терминологии объяснимо, и говорит, скорее, о том, что в Украине есть свобода слова, и журналисты заняты не только поиском формы – точных терминов, но и качеством содержания – созданием адекватного объективного контента для аудитории, которая должна видеть в своей стране журналистику, а не подвергаться воздействию пропаганды. Похоже, что задача российских пропагандистов, напротив, дать аудитории побольше разобщающего контента, и потом сеять в Украине семена раздора на подготовленную почву. И заодно – чтобы привлечь внимание пользователей и увеличить время присутствия аудитории на российских и пророссийских площадках. Действительно, зачем украинским журналистам создавать качественную альтернативу пропагандистам российских прокси на Донбассе и в Крыму? Может быть, Украина должна просто позволить группировкам «Л-ДНР» и их кураторам срывать украинские выборы (как это произошло в 2014 году с президентскими выборами на Донбассе) и распространять ложную информацию о действиях правительства и проводить клеветнические кампании?



А может быть вне зависимости от споров о терминологии и сюжетов пропагандистов стоит все-таки вспомнить о том, что Россия оккупировала часть украинских территорий, и при помощи своих прокси превратила украинские города в места неволи, где о свободе слова не слышали вот уже в течение шести лет, где незаконные задержания и аресты стали нормой жизни, где гуманитарная, экологическая катастрофа – реальность сегодняшнего дня? И, может быть, людям в неподконтрольных украинскому правительству районах все-таки нужны новости о них, а не глянцевой сказке с советским привкусом о «счастливой жизни в республике» и «украинских карателях»? Может быть, все-таки стоит давать людям больше качественного контента, а не использовать грубые манипуляции в политических игрищах, разменной монетой в которых стали реальные жизни беззащитных людей?



Возможно, не стоит придираться к телеканалу и оскорблять команду профессиональных журналистов? Потому что профессиональная журналистика – это баланс мнений, максимальное количество позиций, факты и аналитика, а не hate speech, разгоняющийся в медиапространстве воюющей страны.