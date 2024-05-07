Глава Офиса генерального прокурора Украины Андрей Костин сообщил, что почти половина северокорейских ракет, запускаемых Россией в течение зимы 2024 года, не долетели до цели, потому что взорвались в воздухе.

Известно, что Украина уже исследовала обломки 21 из почти 50 ракет.

Также сообщается, что процент отказов северокорейского оружия оказался высоким.

«Около половины северокорейских ракет потеряли запрограммированные траектории и разразились в воздухе; в таких случаях обломки не были найдены», — рассказал Генпрокурор Украины.

Костин также сообщил информагентству, что прокуроры будут продолжать расследование использования этих ракет.

Кроме того, Офис генпрокурора все еще выясняет, отправил ли Пхеньян инструкторов для наблюдения за запуском баллистических ракет россиянами.