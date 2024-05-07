Кабмин поддержал создание Сил беспилотных систем в Украине

Кабинет министров Украины поддержал проект указа президента о создании отдельного рода войск в ВСУ — Сил беспилотных систем. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Силы беспилотных систем — это современное и необходимое решение для эффективного использования нашего боевого потенциала и технологического превосходства над врагом на всех уровнях — стратегическом, оперативном и тактическом — с помощью беспилотных систем в воздухе, на суше и на море. Для реализации этой инициативы Министерство обороны подготовит и внесет на заседание правительства соответствующий проект Закона Украины», — написал Умеров.

По словам Умерова, создание сил беспилотных систем будет способствовать усилению обороноспособности украинских военных на фронте.