Бойцы Kraken показали видео обороны Часов Яра от атак россиян

Специальное подразделение Главного управления разведки Kraken рассказало о том, как происходит оборона города Часов Яр в условиях постоянных штурмов россиян. Об этом говорится в Telegram-канале спецподразделения.

Как рассказали спецназовцы, они уже месяц стоят на защите города Часов Яр, который стал одним из символов отваги и стойкости украинской армии.

Бійці Kraken показали відео оборони Часового Яру від атак російської армії https://t.co/P57GHBSlbv pic.twitter.com/jH9PtFbz1m — Новини Донбасу (@novostidnua) May 7, 2024

«Бойцы героически держат оборону, ежедневно уничтожают многочисленного противника, жгут вражескую бронированную технику и берут пленных», — говорится в сообщении.



По их словам, российские силы пытаются продвигаться по разным направлениям, однако благодаря слаженной работе подразделения ни одного оккупанта в городе пока нет.



Отметим, что спецподразделение было создано за 1,5 недели до полномасштабного вторжения России в Украину.