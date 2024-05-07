На фронте погиб самый молодой защитник «Азовстали» Назарий Гринцевич

Назарий Гринцевич. Фото: «Украинская правда»

На войне погиб 21-летний Назарий Гринцевич с позывным «Гренка». Он был самым юным защитником «Азовстали» в Мариуполе. Об этом сообщили в группе специального назначения «Контакт 12» бригады «Азов».

Известно, что военный погиб 6 мая. На каком направлении — не уточняется.

Весной 2022 года винничанин Назарий Гринцевич три месяца защищал Мариуполь в составе тогда еще полка, а ныне бригады «Азов». В мае попал в российский плен. Более четырех месяцев он пробыл в колонии на временно оккупированной территории Донецкой области.

В сентябре 2022 года он был одним из 215 украинских военных, освобожденных из плена в рамках большого обмена. Он был награжден орденом «За мужество» III степени.

После освобождения из плена Назарий основал, став командиром, группу спецназначения «Контакт 12» бригады «Азов». Это подразделение было создано в основном из защитников Мариуполя.