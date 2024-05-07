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СБУ разоблачила российских агентов, которые готовили убийство Зеленского

07 мая 2024, 14:47

СБУ разоблачила российских агентов, которые готовили убийство Зеленского

СБУ раскрыла сеть российских агентов, которые готовили убийство Зеленского и других высших руководителей государства. Фото: СБУ СБУ раскрыла сеть российских агентов, которые готовили убийство Зеленского и других высших руководителей государства. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила сеть агентов, готовившую убийство президент Владимира Зеленского и других представителей высшего военно-политического руководства страны. Об этом сегодня сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что реализовать планы должна была агентурная сеть, которую заблаговременно разоблачила Служба безопасности Украины при содействии руководства Управления государственной охраны (УГО). В состав сети, деятельность которой ФСБ курировала из Москвы, входили двое полковников УГО, которые «сливали» секретную информацию Российской Федерации.

«Одной из задач агентурной сети был поиск исполнителей плана по ликвидации среди военнослужащих, приближенных к охране Зеленского. Исполнители должны были взять верховного главнокомандующего в заложники, а затем убить», — говорится в сообщении СБУ.

Также россияне планировал ликвидировать:

главу СБУ Василия Малюка;

руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилла Буданова;

других высокопоставленных чиновников.

Как пример, противник планировал ликвидировать Буданова перед Пасхой.

Сообщается, что план заключался в том, чтобы завербованный агент наблюдал за перемещением лица под охраной и передавал необходимую информацию. После этого по координатам дома, где находился человек, планировалось нанести ракетный удар.

«Затем собирались атаковать дроном людей, оставшихся на месте поражения. После этого россияне планировали ударить еще одной ракетой, в том числе для уничтожения следов», — добавили в СБУ.

Вооружение для российского агента обеспечил полковник УГО, который привез в Киев:

FPV-дроны;

заряды для РПГ-7;

противопехотные мины МОН-90.

СБУ фиксировала поездки полковника УГО за дронами и взрывчаткой в другой регион Украины. В частности фиксировались разговоры потенциального исполнителя теракта с «куратором» из Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Оба были задержаны.

Как рассказал глава СБУ Василий Малюк, о спецоперации знал ограниченный круг лиц. В частности, ее ход он контролировал лично. Теракт, по его словам, должен был стать «подарком» главе Кремля Владимиру Путину к инаугурации.

В СБУ заявили, что ФСБ России в очередной раз подтвердило статус террористической организации. Организацию теракта курировали сотрудники 9-го управления департамента оперативной информации 5-ой службы. Речь идет о: Максиме Мишустине; Дмитрии Перлине; Алексее Корневе.

СБУ добавляет, что Перлин в январе 2022 года стал куратором «кротов», которые были завербованы до полномасштабного вторжения России. Перед этим ими занимался Корнев.

«Так, перед началом полномасштабной войны Корнев провел ряд законспирированных встреч с полковником УГО на территории соседних европейских государств. Также за рубежом обычно передавались и средства для агентов», — добавили в СБУ.

У злоумышленников были проведены обыски, во время которых обнаружили и изъяли соответствующие средства поражения, а также другие доказательства преступной деятельности.

Задержанным сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 — государственная измена, совершенная в условиях военного положения; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 — подготовка к террористическому акту.

Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в апреле украинские правоохранители в сотрудничестве с органами правопорядка Республики Польша задержали гражданина Польши по подозрению в готовности действовать в пользу спецслужб Российской Федерации, который предлагал покушение на президента Украины. 

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