Комендантский час в Донецке

Группировки «ДНР» и «ЛНР» вот уже седьмой год держат жителей подконтрольных ей районов в условиях ограничения свободы передвижения — комендантского часа. Причем периодически появляются намеки руководства «республик» на то, что комендантский час могут отменить, но, судя по всему, такие заявления призваны дать людям ложную надежду, передают «Новости Донбасса».



«Рассматриваются разные варианты. Но поэтапно мы должны прийти к полной отмене комендантского часа», — заявил в одном из интервью глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



Руководство так называемых «ЛНР» и «ДНР» твердит годами, что комендантский час введен для обеспечения безопасности граждан. Однако, если в ситуации 2014-2015 годов еще можно было пытаться оправдывать его действие, то сейчас, похоже, у самопровозглашенных властей иные причины его продлевать.







Почему комендантский час «Л-ДНР» до сих пор не отменяет, объяснил учредитель аналитического центра «Институт региональной политики» Энрике Менендес.



«Первое — так удобно контролировать общество, им комфортно с этим. Они прекрасно понимают, что это инструмент ограничений и контроля для укрепления своей власти, "чтоб не было чего". Второй момент — инерция — люди привыкли так жить, это стало организующим, есть недовольные, но это стало организующим моментом. Территория живет 6 лет в таком режиме. Трудно отказаться от того, что стало устойчивыми правилами», — считает эксперт.



Как живут люди и бизнес при комендантском часе



Комендантский час — это неудобство, которое по-настоящему осознать смогут только те, кто живет в его условиях. Начинается он в 11 вечера. Это значит, что после 8 часов далеко находиться от дома не стоит — примерно в это время останавливается общественный транспорт. После десяти вечера, например, нет возможности купить лекарство в аптеке или продукты в магазине и перестает ездить даже такси. В это время улицы Донецка и Луганска становятся пустыми — все спешат домой, чтобы не попасться «комендатуре».



Пустынный ночной Донецк

Сооснователь «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский рассказал, что к людям, которые попадаются в комендантский час, применяется несколько санкций: административный арест, устное предупреждение и штраф.



По его мнению, это порождает коррупцию, ведь чтобы не ночевать в РОВД до утра или не получить 15 суток ареста, люди «договариваются» на месте. Сложнее тем, у кого украинский паспорт — наказание для обладателей паспортов «Л-ДНР» и Украины не одинаковое.



«В данном случае для граждан, у которых украинские паспорта, если человек попался на комендантском часе, нарушении, и у него нет паспорта РФ, к нему сразу применяется арест в виде 15 суток и дальнейшей трудовой повинности. Таким образом они дискриминируют и заставляют людей оформлять российские паспорта в том числе», — пояснил Лисянский.

Задержание во время комчаса может закончиться непредсказуемо

Летом прошлого года в сеть попало видео, на котором сотрудники так называемого «МВД» избили нарушителей комендантского часа. Это вряд ли можно назвать защитой правопорядка и граждан. Но то, что такое видео попало в сеть, — скорее случайность, и можно только представить, сколько подобных случаев происходит и остаются незамеченными.



Очевидное следствие комендантского часа — отсутствие ночной жизни и вечерних развлечений. Кафе работают в лучшем случае до 8-9 часов вечера, ночные клубы — до 10. Есть возможность отдыхать и всю ночь, но для этого придется докупить место в отеле — поехать домой не получится. От ограничений страдают не только люди, но и бизнес.



«Вообще, нужно говорить о том, что бизнес на неподконтрольных территориях находится под огромным давлением и люди, которые продолжают там работать, совершают героические усилия. Безусловно, сфера развлечений и торговая сфера страдают от ограничений, связанных с комендантским часом», — говорит Энрике Менендес.

Больше всего комчас не устраивает молодежь

Сами жители по-разному относятся к действию комендантского часа. Больше всего недовольны молодые люди.



Комчас помогает держать людей в страхе



В целом 7 лет в режиме комендантского часа — это уникальное явление не только для Украины, но и для всего мира. Как это может повлиять на психику человека — не изученный вопрос.



Психолог «Восток-SOS» Русана Дикая отмечает, что комендантский час ощутимо действует на психику людей.



«Я не знаю, преследуют ли они умышленно такую цель, но то, что это так работает и так действует на психику людей, что они в страхе находятся. Большинство из них — в хроническом стрессе. Да, это так срабатывает на психику человека», — говорит психолог.



Энрике Менендес убежден, что комендантский час используется «Л-ДНР» прежде всего как инструмент контроля общества.



«Ситуация сложная — много недовольных, в том числе режимом "ДНР"/"ЛНР". Там нет свобод в привычном нам понимании, кроме комендантского часа. Нет свободы собраний, нет свободы регистрации общественных организаций. В "ДНР"/"ЛНР" выстроилось полицейское государство — мини-копия России — очевидный факт», — утверждает эксперт.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин летом 2020 года анонсировал сокращение комендантского часа.



«Полностью отменить — сейчас пока я даты не могу назвать. Не хочу обманывать. Но сократить — сократим, потому что это нужно», — заявлял Пушилин.

Ночной Донецк при комендантском часе

Но комчас так и не сократили. В своей истории «ДНР» уже уменьшала продолжительность комендантского часа — в 2018 году, летом. Тогда он действовал с 1:00 до 5:00. Продлилось это «удовольствие» недолго — после убийства экс-главы «ДНР» Александра Захарченко в конце августа привычные ограничения вернули.



Правозащитник Павел Лисянский отмечает, что комендантский час боевики используют и для пополнения числа задержанных людей.



«Зачем его для них отменять, если они минимизируют утечки информации, зарабатывают на нем, привлекают фактически бесплатную рабочую силу. Поэтому по моим прогнозам, этого [отмены комчаса] нет. И они с каждым годом и месяцем увеличивают количество задержанных людей. Более 200 людей задерживаются только в Алчевске, в месяц. Представьте сколько по всей ОРДЛО. Зачем им отменять?», — говорит Лисянский.



Следствие войны



По мнению учредителя аналитического центра «Институт региональной политики» Энрике Менендеса, комендантский час — всего лишь следствие захвата власти и развязывания конфликта в Донецке и Луганске незаконными формированиями, которые курируются Россией.



«Комендантский час и вообще такое явление, как неподконтрольные территории, блокада, работа КПВВ, ужасная дорога, которую нужно проехать чтобы с оккупированной территории попасть на свободную — это все следствие большой проблемы. Она самая главная. А комендантский час, как ее проявление, исчезнет, как только исчезнет ключевая проблема — военный конфликт на Донбассе», — резюмировал Энрике Менендес.