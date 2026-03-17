Удар по больнице в Донецке: что скрывается за массовым вбросом российских пабликов о «геноциде»
17 марта 2026, 19:26

Российская пропаганда запустила мощную кампанию по распространению ложного нарратива об «очередном» эпизоде «геноцида на Донбассе». Поводом для распространения дезинформации стали обстрелы Донецка в период с 8 по 10 марта.

Как выяснили «Новости Донбасса», заявление министерства обороны РФ о гибели восьми медиков якобы в результате обстрела в оккупированном Донецке не получило подтверждения даже в подконтрольных России донецких СМИ.

Одним из первых пропагандистский пост опубликовал Telegram-канал «Два майора». В тексте приводится параллель между обстрелами Донецка и ударом по иранской школе «Шаджарах Таййеба». Затем идентичный или очень схожий текст с нарративом «А в чем разница в геноциде?» появился еще минимум на 144 российских и сепаратистских каналах в Telegram. 

Для распространения текста о «геноциде» — слово в слово — были задействованы несколько типов пабликов. Например, каналы z-военкоров, городские каналы РФ — от более крупных (30-40 тыс. подписчиков) до совсем локальных и даже маленьких.

Об этом свидетельствуют данные, полученные «Новостями Донбасса» при анализе с помощью украинской онлайн-платформы компании Osavul. Данный ресурс использует OSINT-мониторинг (анализ открытых данных).

При чем здесь удар по школе в Иране?     

После авиаудара по школе «Шаджара Тайебех» на юге Ирана 28 февраля погибли более 170 человек, большинство из них — дети. Инцидент вызвал международное возмущение, а ЮНЕСКО назвало его грубым нарушением гуманитарного права.

США и Иран обвинили друг друга в атаке, однако ни одна из сторон не взяла на себя ответственность. Расследование продолжается, и окончательных выводов о том, кто именно нанес удар, пока нет.

Анализ спутниковых снимков показывает, что взрыв в школе произошёл одновременно с атакой на расположенную рядом военно-морскую базу КСИР, что усложняет установление точных обстоятельств трагедии.

Как этот факт использовала российская пропаганда?

Российские паблики утверждают, что удар нанесли военные США, и это вызвало резонанс в западных СМИ.

«Ровно то же самое творит годами киевский режим по российским городам — и тишина. Мертвая. Как будто и не было ничего», — пишет канал «Два майора». Он приводит в пример удары якобы по двум медурчеждениям в оккупированном Донецке, утверждая, что Силы обороны целенаправленно били именно по гражданской инфраструктуре: «8 марта прилет по больнице в Киевском районе Донецка. Украинская ракета. 10 марта — удар по больнице в ДНР. 8 медиков погибли на месте».

8 марта в Донецке действительно были повреждены два медицинских учреждения и жилая инфраструктура. Однако по сообщениям украинских военных аналитических каналов, это произошло не из-за удара дронов, а после детонации боеприпасов на крупном складе вооружения российских сил, размещенном в жилой застройке города. СМИ публиковали кадры квартала в Донецке после детонации боеприпасов на заводе «Точмаш», где 8 марта произошел взрыв. Подробный анализ хронологии событий и путаницы в датах «Новости Донбасса» описали в материале «Оккупанты запутались в собственных заявлениях и выдали очередной фейк об обстреле Донецка».

Стоит отметить, что разные российские и сепаратистские Telegram-каналы в разное время подавали противоречащие данные о формате обстрелов. Изначально российские медиа заявили, что по одной больнице ударила якобы «французская ракета авиационного базирования SCALP-EG», а другое медучреждение якобы атаковали дроны. Другие каналы утверждают, что обе атаки были совершены дронами. 

Авторка: Юля Тараруй, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

