Глава «ДНР» Пушилин заявил об оккупации Мирнограда, в городе остаются гражданские

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин записал видео из Мирнограда Донецкой области. По его словам, российские военные якобы зашли в город.



«Разрушения в городе достаточно серьезные, фронт достаточно близок, пока гражданские сюда не заходят, но есть понимание, что делать с гражданскими лицами. Еще остаются гражданские, которые или не хотят уезжать, или привязаны к своему дому. Вся необходимая помощь им оказывается», — заявил фейковый глава.



Неизвестно, сколько гражданских остается в разрушенном Россией городе.



Глава Мирноградской ГВА Юрий Третьяк в ноябре прошлого года рассказывал, что в громаде остается около 1500 жителей. В Мирнограде с 2024 года отсутсвует водо, газо и электроснабжение. Уже тогда эвакуация была невозможна из-за постоянных атак российских дронов и КАБов.



Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»