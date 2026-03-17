Российская армия обстреляла Яровую на Донетчине: ранен пожилой мужчина

17 марта в 07:30 российские войска нанесли удар по поселку Яровая. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.
По ее словам, средство поражения попало по автодороге.
«В результате атаки получил минно-взрывную травму, контузию и ушиб 68-летний гражданский. Тип вооружения устанавливается», – рассказала Медведева.
Напомним, что 16 марта российская армия обстреляла город Николаевка на Донетчине, в результате чего есть погибший и раненый.
