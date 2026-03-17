Дроны били по людям: из Николаевки эвакуировали более 20 человек и десять котов

Скриншот видео: Национальная полиция Украины

В Николаевке Донецкой области спасатели провели очередную сложную эвакуацию: из города вывезли более 20 взрослых, одного ребенка и 10 котов, сообщает полиция Донетчины.



Операцию осуществило подразделение «Белые ангелы» совместно с патрульной полицией и отрядом быстрого реагирования Красного Креста. Среди эвакуированных оказалась семья, которая самостоятельно покинула село Каленики.

Люди прошли пешком около 18 километров, однако по дороге попали под удар российского беспилотника. По словам женщины, дрон ударил прямо перед ними: у зятя перебиты ноги, дочь получила ранения.



Ситуация в районе остается напряженной, и желающих покинуть Николаевку становится все больше. При этом каждая эвакуация сопряжена с серьезным риском: с воздуха постоянно угрожают дроны, в том числе так называемые «ждуны», которые могут подстерегать в засадах.



Отмечается, что преодолеть опасный маршрут удается только благодаря антидроновому оборудованию и использованию бронированного транспорта.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»