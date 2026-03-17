На Донетчине некоторые семьи с детьми возвращаются после эвакуации и потом снова просят о помощи – полиция

Эвакуация на Донетчине.

В Донецкой области полиция фиксирует случаи, когда семьи с детьми после эвакуации возвращаются в опасные населенные пункты, а потом снова просят о помощи. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил начальник отделения коммуникаций Национальной полиции в Донецкой области Павел Дяченко.



По его словам, такие ситуации происходят на всех направлениях, где раньше проводилась эвакуация.



«Люди возвращаются по разным причинам – забрать вещи, посетить родственников, провести непродолжительное время с пожилыми членами семьи. Родители понимают, что они возвращаются в опасный район, но ведь все равно приезжают. Потом бывает такое, что повторно эвакуировали, а были у нас случаи, когда и два, и три, и четыре раза одну и ту же семью эвакуировали», – рассказал спикер полиции Донетчины.

Напомним, что 17 марта российская армия обстреляла поселок Яровая на Донетчине, в результате чего ранен пожилой мужчина.

