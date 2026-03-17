Зеленский рассказал, сколько человек в месяц мобилизует Россия для войны против Украины
17 марта 2026, 22:32

Россия мобилизует в месяц 40-45 тысяч человек. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, чтобы российская армия не увеличивалась, ВСУ нужно уничтожать примерно такое же количество.

«Уничтожить только для того, чтобы Россия не распространяла свою агрессию. За последние три месяца мы уничтожали 30, 35 и 28 тысяч россиян соответственно. Это около 100 тысяч человек. Представьте, сколько Россия отдает ради этой войны», – отметил Зеленский.

Напомним, что на Лиманском направлении российские войска увеличили количество инфильтрации для пропаганды.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:26
Удар по больнице в Донецке: что скрывается за массовым вбросом российских пабликов о «геноциде»
15:10
«Мэру» оккупированного Донецка предъявили подозрение в похищении детей
14:49
ВСУ поразили ЗРК Тор в Брянской области и ракетный дивизион ЧФ РФ в оккупированном Крыму
14:40
ССО поразили пункт управления ракетами в Крыму
14:20
Силы обороны ударили по узлу связи оккупантов под Мариуполем
14:15
В Мариуполе риелторов привлекают к поиску пустующих квартир
12:26
В Луганской области оккупанты шантажируют студентов и заставляют служить в армии РФ — Харченко
10:58
Трасса «Мариуполь—Бердянск» стала опасной для колонн РФ
10:36
В оккупированной Волновахе молодую девушку могут заключить в колонию на пожизненный срок
17:32
Оккупанты запутались в собственных заявлениях и выдали очередной фейк об обстреле Донецка
16:54
«АТЕШ» напомнил о псевдореферендуме в Крыму
16:12
Оккупационный суд в Херсонской области приговорил украинку к 10 годам колонии по делу о «шпионаже»
14:30
ЦНС: в Бердянске усилилась принудительная мобилизация: мужчин задерживают прямо на улицах
12:47
ВСУ поразили ЗРК «Тор» и радиолокационную станцию российских оккупантов на Донбассе
12:37
В Донецке у жителей забирают пикапы и джипы для армии РФ
15:45
Диверсия в Северскодонецке: обесточен штаб артбригады ВС РФ
12:23
Оккупанты угоняют автомобили в Донецкой области для продажи запчастей в Ростов
17:34
Первая мирная жертва российской агрессии: 12 лет со дня гибели Дмитрия Чернявского в Донецке
16:14
Паводок затопил 14 мостов в оккупированной Луганщине
15:59
Украинцы выезжают из оккупированных территорий: честные истории
все новости
22:55
На Донетчине некоторые семьи с детьми возвращаются после эвакуации и потом снова просят о помощи – полиция
22:32
Зеленский рассказал, сколько человек в месяц мобилизует Россия для войны против Украины
22:15
Украинские войска продвинулись под Константиновкой – ISW
21:55
«Стирают квартал за кварталом»: в ВСУ показали, как сейчас выглядит Константиновка
21:31
Российская армия обстреляла Яровую на Донетчине: ранен пожилой мужчина
20:23
На Лиманском направлении российские войска увеличили количество инфильтрации для пропаганды – ВСУ
19:49
После атаки дронов загорелся практически весь резервуарный парк на нефтебазе в Краснодарском крае
19:47
Глава «ДНР» Пушилин заявил об оккупации Мирнограда, в городе остаются гражданские
19:26
Удар по больнице в Донецке: что скрывается за массовым вбросом российских пабликов о «геноциде»
19:15
Удары по полигону МВД на Херсонщине: погибли и ранены офицеры российской полиции, в частности начальник «отдела»
18:58
Каллас раскритиковала предложение премьера Бельгии нормализовать отношения с Россией
18:01
Квартира в Сумах, внедорожник и «зимняя поддержка». Что декларирует семья первого заместителя начальника полиции Луганщины Сергея Скребца
17:40
Зеленский назвал потери российской армии за три месяца войны
17:15
Российская армия продвинулась на Краматорском направлении – DeepState
17:00
Удар по терминалу «Новой почты» в Запорожье: компания гарантирует компенсацию за утраченные посылки
16:36
В Молдове у границы упал дрон со взрывчаткой
15:44
США показали уничтоженный завод дронов в Тегеране
15:10
«Мэру» оккупированного Донецка предъявили подозрение в похищении детей
14:52
Дроны били по людям: из Николаевки эвакуировали более 20 человек и десять котов
14:49
ВСУ поразили ЗРК Тор в Брянской области и ракетный дивизион ЧФ РФ в оккупированном Крыму
все новости
ВИДЕО
Последствия атаки на нефтебазу в Лабинске. Фото: Exilenova+ После атаки дронов загорелся практически весь резервуарный парк на нефтебазе в Краснодарском крае
17 марта, 19:49
Пушилин заявил, что РФ зашла в город. Фото: скриншот Глава «ДНР» Пушилин заявил об оккупации Мирнограда, в городе остаются гражданские
17 марта, 19:47
Скриншот видео: Национальная полиция Украины Дроны били по людям: из Николаевки эвакуировали более 20 человек и десять котов
17 марта, 14:52
ССО поразили пункт управления ракетами в Крыму ССО поразили пункт управления ракетами в Крыму
17 марта, 14:40
Фото: t.me/zerkalo_io Белорусы в плену рассказали, как их втянули в войну на стороне РФ
17 марта, 12:40
Уничтоженные НРК в Запорожской области. Дроны массово уничтожают наземные роботы на фронте
17 марта, 11:11
