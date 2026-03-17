Зеленский рассказал, сколько человек в месяц мобилизует Россия для войны против Украины

Россия мобилизует в месяц 40-45 тысяч человек. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, чтобы российская армия не увеличивалась, ВСУ нужно уничтожать примерно такое же количество.



«Уничтожить только для того, чтобы Россия не распространяла свою агрессию. За последние три месяца мы уничтожали 30, 35 и 28 тысяч россиян соответственно. Это около 100 тысяч человек. Представьте, сколько Россия отдает ради этой войны», – отметил Зеленский.

Напомним, что на Лиманском направлении российские войска увеличили количество инфильтрации для пропаганды.

