Российская армия продвинулась на Краматорском направлении – DeepState

Продвижение захватчиков на Краматорском направлении. Фото: карта DeepState

Войска России продвинулись в селе Васюковка Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Также оккупанты продвинулись вблизи сел Орехово-Василевка и Миньковка на Донетчине.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Краматорском направлении за минувшие сутки российская армия пыталась улучшить свое положение, штурмуя в сторону Миньковки.

Напомним, что ВСУ отбили штурм и уничтожили бронетехнику с десантом российских войск на Славянском направлении.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко