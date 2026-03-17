Российская армия продвинулась на Краматорском направлении – DeepState

Войска России продвинулись в селе Васюковка Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.
Также оккупанты продвинулись вблизи сел Орехово-Василевка и Миньковка на Донетчине.
По данным Генерального штаба ВСУ, на Краматорском направлении за минувшие сутки российская армия пыталась улучшить свое положение, штурмуя в сторону Миньковки.
Напомним, что ВСУ отбили штурм и уничтожили бронетехнику с десантом российских войск на Славянском направлении.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко