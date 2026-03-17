Квартира в Сумах, внедорожник и «зимняя поддержка». Что декларирует семья первого заместителя начальника полиции Луганщины Сергея Скребца

Первый заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Луганской области Сергей Скребец.

В марте первый заместитель начальника – начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Луганской области Сергей Скребец подал декларацию за 2025 год. Об этом стало известно из данных Единого государственного реестра деклараций.



«Новости Донбасса» рассказывают, что декларирует семья первого заместителя начальника ГУНП Луганщины.



Недвижимость



Согласно электронной декларации за 2025 год, в Сумах Сергей Скребец владеет квартирой общей площадью 66,58 квадратных метра.



В Днепре Скребец арендует две квартиры общей площадью 42,5 и 43 квадратных метра. Жильем владеют гражданки Украины.



Автомобили



Полковник полиции владеет внедорожником Kia Sorento 2010 года выпуска.



Доходы



За 2025 года на должности первого заместителя начальника ГУНП в Луганской области Сергей Скребец заработал 1 009 976 гривен.



От ГУНП Луганщины Скребец получил 1000 гривен социальных выплат, а от Департамента социальной защиты населения Сумского горсовета – 23 979 гривен. Также он получил 2000 гривен «зимней поддержки».



Жена полицейского в ГУНП Луганщины заработала 581 456 гривен.



От областного управления полиции жена Сергея Скребца получила 1000 гривен социальных выплат. Также она получила 1000 гривен «зимней поддержки».



Банковские счета



На счету в одном из украинских банков Скребец хранит 31 723 гривны, а его жена – 71 936 гривен.



Наличные деньги



В наличном виде полковник полиции хранит 9000 долларов, а его жена – 11 000 евро.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко