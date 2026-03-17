Удар по терминалу «Новой почты» в Запорожье: компания гарантирует компенсацию за утраченные посылки

Компания «Новая почта» обнародовала официальное заявление по поводу утренней атаки на свой инновационный терминал в Запорожье. В логистическом ведомстве уточнили, что в момент удара все сотрудники находились в укрытиях, благодаря чему удалось избежать более тяжелых последствий и сохранить жизни людей.



Несмотря на это, в результате атаки пострадали шесть работников. Четверо из них получили контузии, еще двое — травмы средней степени тяжести. По данным медиков, угрозы их жизни нет, все пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Компания уже оказывает сотрудникам и их семьям необходимую помощь, включая медицинскую, психологическую и материальную поддержку.



В «Новой почте» добавили, что оценка разрушений на месте продолжается. Информация о поврежденных или утраченных отправлениях клиентов будет уточнена после завершения ликвидации последствий удара.



Отдельно подчеркивается, что компания гарантирует компенсацию за утраченные посылки. В ближайшее время представители свяжутся с клиентами и предоставят подробности процедуры возмещения.

Напомним, российские войска утром, 17 марта, нанесли баллистический удар по терминалу компании «Новая почта» в Запорожье.



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»