Украинские войска продвинулись под Константиновкой – ISW

Ситуация под Константиновкой. Фото: карта ISW

ВСУ недавно продвинулись на Константиновском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 16 марта, свидетельствуют о том, что украинская армия продвинулись к югу от города Константиновка.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Константиновском направлении за минувшие сутки российские войска атаковали 30 раз, в частности в сторону Константиновка.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко