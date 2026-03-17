«Стирают квартал за кварталом»: в ВСУ показали, как сейчас выглядит Константиновка

Константиновка. Фото: 24-я механизированная бригада ВСУ

Под ежедневными ударами российской армии продолжает разрушаться город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 24-й механизированной бригады ВСУ.



По словам военных, авиабомбы, артиллерия и дроны оккупантов стирают квартал за кварталом.



«От некоторых зданий остались только фундаменты. Вражеские FPV охотятся на людей и транспорт. Они выслеживают автомобили и атакуют все, что движется – как военных, так и гражданских. Эвакуация местных жителей почти невозможна. Противник простреливает подъездные пути в город, а из-за постоянных ударов оккупантов все сложнее завезти даже гуманитарную помощь. В настоящее время воины 24-й бригады держат оборону во Часовом Яру – на восточных подступах к Константиновке, сдерживая продвижение российских войск в сторону города», – отметили в 24-й ОМБр.

Напомним, что 17 марта российская армия обстреляла поселок Яровая на Донетчине, в результате чего ранен пожилой мужчина.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко