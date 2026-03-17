После атаки дронов загорелся практически весь резервуарный парк на нефтебазе в Краснодарском крае

Последствия атаки на нефтебазу в Лабинске. Фото: Exilenova+

После атаки беспилотников 16 марта загорелся практически весь резервуарный парк на нефтебазе в городе Лабинск Краснодарского края РФ. Об этом сообщили в издании ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах региона.



Нефтебазу атаковали четыре БПЛА. Загорелись 18 резервуаров. Среди них девять резервуаров на 400 кубометров с бензином и девять – с дизельным топливом. Также сгорели семь бензовозов. Общая площадь пожара составила три тысячи квадратных метров. Работа нефтебазы остановлена, она горит вторые сутки.



Нефтебаза ООО «Югнефтепродукт» располагает резервуарным парком из более 20 резервуаров общей вместимостью свыше 9000 кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом Краснодарского края, Республики Адыгея, Ростовской области и Ставропольского края. Через Лабинскую нефтебазу осуществляется реализация бензинов АИ-80, АИ-92 и АИ-95, дизельного топлива и масел различных производителей.

