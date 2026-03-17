ВСУ поразили ЗРК Тор в Брянской области и ракетный дивизион ЧФ РФ в оккупированном Крыму

ВСУ поразили ЗРК Тор и БРК Бастион

Украинские военнослужащие поразили ряд важных объектов российских захватчиков в Российской Федерации и на оккупированных территориях. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«Зафиксировано поражение зенитного ракетного комплекса «ТОР-М2У» в районе Клинцев Брянской области, а также района сосредоточения ракетного дивизиона 15 отдельной береговой ракетной бригада Черноморского флота (имеет на вооружении БРК «Бастион») вблизи Верхнекурганного во временно оккупированном Крыму», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что из объектов военной логистики россиян поражен состав горюче-смазочных материалов в Мелитополе, а также склад боеприпасов в районах сел Степное и Терпенье Запорожской области. Также поражен учебно-тренировочный центр БПЛА в районе Генической Горки Херсонской области.



Кроме того, подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по пунктам управления БПЛА в районах Гуляйполя и Обратного Запорожской области.



Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»