ВСУ поразили ЗРК Тор в Брянской области и ракетный дивизион ЧФ РФ в оккупированном Крыму
17 марта 2026, 14:49

Украинские военнослужащие поразили ряд важных объектов российских захватчиков в Российской Федерации и на оккупированных территориях. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

«Зафиксировано поражение зенитного ракетного комплекса «ТОР-М2У» в районе Клинцев Брянской области, а также района сосредоточения ракетного дивизиона 15 отдельной береговой ракетной бригада Черноморского флота (имеет на вооружении БРК «Бастион») вблизи Верхнекурганного во временно оккупированном Крыму», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что из объектов военной логистики россиян поражен состав горюче-смазочных материалов в Мелитополе, а также склад боеприпасов в районах сел Степное и Терпенье Запорожской области. Также поражен учебно-тренировочный центр БПЛА в районе Генической Горки Херсонской области.

Кроме того, подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по пунктам управления БПЛА в районах Гуляйполя и Обратного Запорожской области.

Ранее мы писали, что в ночь на 14 марта Силы обороны Украины нанесли удары по объектам военной и логистической инфраструктуры на территории России. 

Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
14:49
ВСУ поразили ЗРК Тор в Брянской области и ракетный дивизион ЧФ РФ в оккупированном Крыму
14:40
ССО поразили пункт управления ракетами в Крыму
14:20
Силы обороны ударили по узлу связи оккупантов под Мариуполем
14:15
В Мариуполе риелторов привлекают к поиску пустующих квартир
12:26
В Луганской области оккупанты шантажируют студентов и заставляют служить в армии РФ — Харченко
10:58
Трасса «Мариуполь—Бердянск» стала опасной для колонн РФ
10:36
В оккупированной Волновахе молодую девушку могут заключить в колонию на пожизненный срок
17:32
Оккупанты запутались в собственных заявлениях и выдали очередной фейк об обстреле Донецка
16:54
«АТЕШ» напомнил о псевдореферендуме в Крыму
16:12
Оккупационный суд в Херсонской области приговорил украинку к 10 годам колонии по делу о «шпионаже»
14:30
ЦНС: в Бердянске усилилась принудительная мобилизация: мужчин задерживают прямо на улицах
12:47
ВСУ поразили ЗРК «Тор» и радиолокационную станцию российских оккупантов на Донбассе
12:37
В Донецке у жителей забирают пикапы и джипы для армии РФ
15:45
Диверсия в Северскодонецке: обесточен штаб артбригады ВС РФ
12:23
Оккупанты угоняют автомобили в Донецкой области для продажи запчастей в Ростов
17:34
Первая мирная жертва российской агрессии: 12 лет со дня гибели Дмитрия Чернявского в Донецке
16:14
Паводок затопил 14 мостов в оккупированной Луганщине
15:59
Украинцы выезжают из оккупированных территорий: честные истории
12:59
В оккупированной Донецкой области после атаки дронов обрушилось здание «больницы»
11:00
В Севастополе домовые чаты перевели в мессенджер MAX
09:56
Оккупанты снесут еще почти 80 многоэтажек в Северскодонецке – ОВА
19:55
«Национализация» в оккупации: россияне «официально» будут захватывать украинское имущество на Луганщине
12:58
Пушилин рассчитывает на «реализацию туристического потенциала» Азовского моря: за время оккупации качество воды там ухудшилось
12:52
На Донетчине из армии РФ сбежал осужденный за изнасилование узбек
12:16
ВСУ поразили пусковую установку С-300В и склады армии РФ в Луганской и Донецкой областях
10:12
В оккупированной Луганской области города «утопают» в мусоре: в ОВА рассказали о ситуации
10:05
В Мариуполе собирают данные о жильцах для пересмотра прав на недвижимость
09:56
Дроны атаковали район оккупированного Должанска в Луганской области
22:19
На оккупированном Донбассе фиксируют масштабные перебои со светом
14:58
Дроны поразили состав боеприпасов российских захватчиков в Мариупольском районе
все новости
14:52
Дроны били по людям: из Николаевки эвакуировали более 20 человек и десять котов
14:49
ВСУ поразили ЗРК Тор в Брянской области и ракетный дивизион ЧФ РФ в оккупированном Крыму
14:40
ССО поразили пункт управления ракетами в Крыму
14:20
Силы обороны ударили по узлу связи оккупантов под Мариуполем
14:15
В Мариуполе риелторов привлекают к поиску пустующих квартир
13:50
Константиновка попала под российский обстрел, ранен местный житель
13:23
Минобороны запускает центр ИИ для армии — A1
13:21
Молдова вручила ноту протеста и бутылку с водой послу РФ
12:42
ВСУ контратакуют у Гуляйполя и срывают планы РФ, — ISW
12:40
Белорусы в плену рассказали, как их втянули в войну на стороне РФ
12:26
В Луганской области оккупанты шантажируют студентов и заставляют служить в армии РФ — Харченко
12:00
СБУ задержала «крота» в Госпогранслужбе
11:58
РФ атаковала Краматорский район: спасатели извлекли из-под завалов двух погибших
11:44
Россия наращивает производство дронов вместо ракет
11:11
Дроны массово уничтожают наземные роботы на фронте
10:58
Трасса «Мариуполь—Бердянск» стала опасной для колонн РФ
10:50
За сутки армия РФ атаковала населенные пункты Донетчины: повреждены линии электропередач и дома
10:36
В оккупированной Волновахе молодую девушку могут заключить в колонию на пожизненный срок
10:20
Украина получила все условия для вступления в ЕС
10:12
ВСУ сорвали штурмы на мотоциклах в Донецкой области
09:59
Пьяные военные РФ стреляют друг в друга — перехват
09:08
Судью из Луганской области подозревают в подстрекательстве к взятке
08:58
РФ ударила по югу Одесской области: повреждена портовая инфраструктура
08:57
Силы ПВО сбили 154 БПЛА
08:20
Россияне за сутки убили пять мирных жителей Донетчины
08:16
Украина «потопила» фрегат НАТО на учениях — FAZ
07:55
РФ ударила баллистикой по депо «Новой почты» в Запорожье
07:47
В РФ атакован авиаремонтный завод с самолётами А-50
23:34
Украинские пилоты дронов уничтожили российские танки на Покровском направлении
23:13
Оккупанты заявили об «атаке на здания администрации и почты» под Мариуполем: последнее частично обрушилось
все новости
ВИДЕО
Скриншот видео: Национальная полиция Украины Дроны били по людям: из Николаевки эвакуировали более 20 человек и десять котов
17 марта, 14:52
ССО поразили пункт управления ракетами в Крыму ССО поразили пункт управления ракетами в Крыму
17 марта, 14:40
Фото: t.me/zerkalo_io Белорусы в плену рассказали, как их втянули в войну на стороне РФ
17 марта, 12:40
Уничтоженные НРК в Запорожской области. Дроны массово уничтожают наземные роботы на фронте
17 марта, 11:11
Скриншот Трасса «Мариуполь—Бердянск» стала опасной для колонн РФ
17 марта, 10:58
Скриншот: t.me/petrenko_iHS ВСУ сорвали штурмы на мотоциклах в Донецкой области
17 марта, 10:12

