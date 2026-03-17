Зеленский назвал потери российской армии за три месяца войны
17 марта 2026, 17:40

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери российской армии за последние три месяца на фронте составляют около 100 тысяч солдат. Об этом он рассказал в интервью The New York Post.

По словам главы государства, Россия постоянно мобилизует в месяц 40-45 тысяч человек.

«Чтобы войско России не увеличивалось, нам нужно уничтожать примерно такое же количество. Уничтожить только для того, чтобы Россия не распространяла свою агрессию. За последние три месяца мы уничтожали 30, 35 и 28 тысяч россиян соответственно. Это около 100 тысяч человек. Представьте, сколько Россия отдает ради этой войны», — резюмировал Зеленский.

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 17 марта 2026 года Россия потеряла примерно 1 280 860 военных, а за прошедшие сутки — 930 оккупантов.

Ранее мы писали, что на Покровском направлении активность пехотных штурмов российских войск несколько снизилась по сравнению с предыдущими месяцами. 

Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

