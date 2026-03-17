В Луганской области оккупанты шантажируют студентов и заставляют служить в армии РФ — Харченко

Студентов на оккупированной Луганщине заставляют идти на войну в обмен на сохранение места в вузе. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, такие предложения поступают тем, кто пытается пересдать экзамен. Им намекают на возможное отчисление и предлагают пойти служить оператором дронов, чтобы не попасть по призыву в пехоту. На период службы им предлагают академотпуск.

Луганская ОВА ранее сообщала, что в вузах агитацию молодежи идти на войну прячут под профориентационными мерами. Вместо встреч с работодателями там организуют беседы с военными.

Напомним, что в оккупированном Бердянске школьников и студентов привлекают к уборке квартир и домов российских военных и сотрудников спецслужб. Формально им декларируют участие в общественной деятельности и волонтерстве, однако на практике молодежь используют для обслуживания представителей оккупационных структур.